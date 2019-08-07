Более 2,3 млрд рублей получили пострадавшие от наводнения из федерального бюджета

Сверку баз данных о пострадавших от наводнения и проведённых им выплатах проводят в Иркутской области. Об этом на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Наложение баз данных проводят специалисты Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, которые специально для этого прибыли в Тулун. Руководит группой заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексей Скляр. Специалисты используют сведения о жителях пострадавших территорий, полученных в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области, Управлении федеральной миграционной службы по региону и списки, предоставленные мэрами и главами администраций затопленных муниципальных образований. Эти базы данных сравнивают со сведениями о пострадавших и проведённых им выплатах, с которыми работают специалисты министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

- На данный момент завершена работа по наложению баз данных для людей, которые получили выплату за нанесённый ущерб в размере 50 тысяч рублей. Получено полное совпадение информации, это значит, что эту компенсацию получили все пострадавшие, которые имеют на это право. Сейчас идет работа по проверке выплаты компенсации в размере 100 тысяч рублей. В Тулуне сравнили сведения по 9471 человеку, обнаружено 81 несовпадение. Данные по этим людям в ручном режиме отрабатывают специалисты министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Зачастую, это технические ошибки, например, использование букв «е» и «ё» в документах. К утру будут проверены базы данных для людей, которые получили единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей, - сказал Владимир Родионов.

По данным на 20:00 6 августа, единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей в пострадавших от наводнения территориях получили 43836 человек. Это на 1074 человека больше, чем было указано в списках, предоставленных мэрами пострадавших муниципальных образований. Многие из этих людей отсутствовали в населённых пунктах во время наводнения, были в отпусках или работали в других территориях. Сформирован дополнительный список, по которому идут работы по проведению выплат и оказанию помощи.

Владимир Родионов отметил, что компенсации по утрате имущества на данный момент получили 22087 человек, в том числе за частичный ущерб в размере 50 тыс. рублей – 5878 человек, за полную утрату имущества в размере 100 тыс. рублей - 16209 человек.

В суды для выплаты компенсаций поступило 3823 заявления, в основном, от жителей, которые проживали в пострадавших территориях, но не были там официально зарегистрированы. Уже рассмотрено 3694 заявления. Из них удовлетворено 3528, отказы получили 96 человек. Владимир Родионов отметил, что по судебным делам точку ставить рано, обращения людей будут поступать ещё некоторое время.

На данный момент пострадавшим от наводнения выплачены компенсации на общую сумму 2 миллиарда 334,6 млн рублей из средств федерального бюджета. Напомним, в регион поступило два транша: 662 млн рублей и 2,3 млрд рублей. Общая сумма поступивших средств составляет 2,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.