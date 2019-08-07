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Задержка работы водозаборов в Нижнеудинске и Тулуне связана с монтажом нового оборудования

7 августа 2019

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на очередном заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, которое он провел 6 августа вечером в Тулуне, потребовал максимально ускорить процесс восстановления штатной работы водозаборов в городах Нижнеудинске и Тулуне.

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Определенную проблему в Нижнеудинске представляет то, что переход на новую схему водоснабжения города предусматривает монтаж нового технологического оборудования. Как доложил министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов, также предусмотрена замена технологического оборудования и трубопроводов насосной станции второго подъёма. Оборудование уже заказано, идут переговоры с поставщиками об ускорении сроков его поставки.

– Сроки поставки необходимо сократить максимально! – потребовал Сергей Левченко.

В Тулуне, за исключением микрорайона Стекольный, начата подача питьевой воды. Как рассказал заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Дмитрий Савиных, с 1 августа вода в сети холодного водоснабжения проходила усиленный контроль. В настоящее время ресурсоснабжающая организация получила все необходимые материалы для подачи питьевой воды в сети водоснабжения. В микрорайоне Стекольный, в связи с ремонтом канализационной насосной станции, холодное водоснабжение пока отключено. После окончания ремонта сети микрорайона будут подвергнуты дезинфекции.


/ СИА /
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