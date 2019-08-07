В иркутской школе №14 построят за 418 млн рублей отдельное здание для учеников начальных классов

Для средней школы с углубленным изучением отдельных предметов №14 Иркутска вскоре начнут строить корпус для учеников начальных классов, сообщает RosTender.info.

Стоимость возведения объекта оценивается в 418 млн рублей, средства поступят из городского бюджета в рамках муниципальной программы «Иркутск – территория детства». Как ожидается, здание введут в строй к августу 2021 года.

Управление капстроительства Иркутска объявило тендер на выполнение строительных работ. Заявки на участие принимаются до 14 августа, и в этот же день конкурсная комиссия назовет победителя.

Напомним, по итогам ЕГЭ 2016 года иркутское образовательное учреждение №14 вошло в ТОП 500 лучших школ России, а также в ТОП 200 общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся. Перед новым учебным годом 2019-2020 гг. в школе сформировано 7 первых классов, зачислен 231 человек.

Образовательное учреждение расположено в Октябрьском районе Иркутска по адресу: улица Карла Либкнехта, дом 131.