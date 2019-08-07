Иркутск занял второе место по темпам роста стоимости новостроек за 3 года

Эксперты портала недвижимости Domofond.ru проанализировали динамику цен в новостройках в 63 крупных городах страны с июля 2016 по июль 2019 года. Выяснилось, что за 3 года цены на квартиры в новостройках выросли в 45 городах, снизились — в 18.

Больше всего, на 53,4%, цены выросли в Сочи, где стоимость «квадрата» повышалась на протяжении всех трех лет. Иркутск на 2-м месте: цены на квартиры в новостройках в столице Приангарья за 3 года выросли на 24,1%.

За 3 года цены на квартиры в новостройках снизились в 18 городах. Сильнее всего – в Махачкале: на 13,1%, до 36 415 руб. за кв. м. На втором месте по темпам падения – Саранск: здесь с 2016 года цены снизились на 9,7%, до 46 292 руб. за кв. м. В подмосковном Подольске цена «квадрата» сократилась на 6,7%: если в июле 2016 года квадратный метр здесь стоил 72 116 руб., то сейчас — 67 250 руб.

Как изменились цены на квартиры в новостройках в крупных городах России за 3 года*

(июль 2016 – июль 2019 г.)

№ Город Регион Стоимость,

руб/кв. м,

июль 2016 г. Стоимость,

руб/кв. м,

июль 2019 г. Динамика за 3 года 1 Сочи Краснодарский край 79 042 121 259 53,4% 2 Иркутск Иркутская область 50 081 62 141 24,0% 3 Новосибирск Новосибирская область 53 742 66 500 23,7% 4 Казань Татарстан 65 527 80 321 22,5% 5 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 102 174 124 295 21,6% 6 Уфа Башкортостан 56 506 68 704 21,5% 7 Пермь Пермский край 49 844 60 402 21,1% 8 Ульяновск Ульяновская область 39 740 46 818 17,8% 9 Ставрополь Ставропольский край 37 825 44 368 17,3% 10 Ижевск Удмуртия 45 933 53 779 17,0% 11 Краснодар Краснодарский край 44 611 52 206 17,0% 12 Новороссийск Краснодарский край 52 256 60 077 14,9% 13 Пенза Пензенская область 43 479 49 745 14,4% 14 Киров Кировская область 41 767 47 541 13,8% 15 Рязань Рязанская область 41 084 46 759 13,8% 16 Архангельск Архангельская область 63 225 71 300 12,7% 17 Кострома Костромская область 42 244 47 099 11,4% 18 Тюмень Тюменская область 54 784 61 066 11,4% 19 Томск Томская область 51 033 56 717 11,1% 20 Белгород Белгородская область 55 097 61 153 10,9% 21 Балашиха Московская область 82 530 91 139 10,4% 22 Воронеж Воронежская область 45 361 50 039 10,3% 23 Красноярск Красноярский край 51 296 55 659 8,5% 24 Чита Читинская область 58 893 63 801 8,3% 25 Петрозаводск Карелия 51 015 55 260 8,3% 26 Улан-Удэ Забайкальская область 48 199 51 913 7,7% 27 Курск Курская область 42 412 45 663 7,6% 28 Тула Тульская область 52 949 56 843 7,3% 29 Барнаул Алтайский край 45 666 48 863 7,0% 30 Хабаровск Хабаровская область 78 105 83 496 6,9% 31 Липецк Липецкая область 40 145 42 885 6,8% 32 Нижний Новгород Нижегородская область 69 387 73 621 6,1% 33 Грозный Чечня 45 244 47 326 4,6% 34 Екатеринбург Свердловская область 70 336 73 412 4,3% 35 Вологда Вологодская область 42 828 44 645 4,2% 36 Севастополь Крым 78 383 81 529 4,0% 37 Ярославль Ярославская область 48 554 50 283 3,5% 38 Омск Омская область 44 582 46 106 3,4% 39 Самара Самарская область 52 281 54 003 3,2% 40 Тамбов Тамбовская область 41 993 42 831 2,0% 41 Оренбург Оренбургская область 38 880 39 376 1,2% 42 Иваново Ивановская область 41 502 41 597 0,2% 43 Йошкар-Ола Марий Эл 38 325 38 411 0,2% 44 Тверь Тверская область 47 435 47 505 0,1% 45 Брянск Брянская область 33 929 33 973 0,1% 46 Саратов Саратовская область 34 088 33 942 -0,4% 47 Ростов-на-Дону Ростовская область 52 801 52 401 -0,7% 48 Чебоксары Чувашия 45 061 44 671 -0,8% 49 Москва Москва 232 715 229 673 -1,3% 50 Курган Курганская область 37 090 36 467 -1,6% 51 Калуга Калужская область 50 931 49 898 -2,0% 52 Владикавказ Северная Осетия 42 200 41 178 -2,4% 53 Владимир Владимирская область 41 233 40 219 -2,4% 54 Волгоград Волгоградская область 47 401 46 149 -2,6% 55 Химки Московская область 103 870 99 685 -4,0% 56 Челябинск Челябинская область 42 071 40 143 -4,5% 57 Смоленск Смоленская область 41 964 40 010 -4,6% 58 Кемерово Кемеровская область 45 455 43 166 -5,0% 59 Симферополь Крым 75 551 71 562 -5,2% 60 Калининград Калининградская область 58 237 54 883 -5,7% 61 Подольск Московская область 72 116 67 250 -6,7% 62 Саранск Мордовия 51 270 46 292 -9,7% 63 Махачкала Дагестан 41 911 36 415 -13,1%

*Данные Domofond.ru