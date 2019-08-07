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Иркутск занял второе место по темпам роста стоимости новостроек за 3 года

7 августа 2019

Эксперты портала недвижимости Domofond.ru проанализировали динамику цен в новостройках в 63 крупных городах страны с июля 2016 по июль 2019 года. Выяснилось, что за 3 года цены на квартиры в новостройках выросли в 45 городах, снизились — в 18.

Больше всего, на 53,4%, цены выросли в  Сочи, где стоимость «квадрата» повышалась на протяжении всех трех лет. Иркутск на 2-м месте: цены на квартиры в новостройках  в столице Приангарья за 3 года выросли на 24,1%.

За 3 года цены на квартиры в новостройках снизились в 18 городах. Сильнее всего –  в Махачкале: на 13,1%, до 36 415 руб. за кв. м. На втором месте по темпам падения – Саранск: здесь с 2016 года цены снизились на 9,7%, до 46 292 руб. за кв. м. В подмосковном Подольске цена «квадрата» сократилась на 6,7%: если в июле 2016 года квадратный метр здесь стоил 72 116 руб., то сейчас — 67 250 руб.

Как изменились цены на квартиры в новостройках в крупных городах России за 3 года*
(июль 2016 – июль 2019 г.)

Город

Регион

Стоимость,
руб/кв. м,
июль 2016 г.

Стоимость,
руб/кв. м,
июль 2019 г.

Динамика за 3 года

1

Сочи

Краснодарский край

79 042

121 259

53,4%

2

Иркутск

Иркутская область

50 081

62 141

24,0%

3

Новосибирск

Новосибирская область

53 742

66 500

23,7%

4

Казань

Татарстан

65 527

80 321

22,5%

5

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

102 174

124 295

21,6%

6

Уфа

Башкортостан

56 506

68 704

21,5%

7

Пермь

Пермский край

49 844

60 402

21,1%

8

Ульяновск

Ульяновская область

39 740

46 818

17,8%

9

Ставрополь

Ставропольский край

37 825

44 368

17,3%

10

Ижевск

Удмуртия

45 933

53 779

17,0%

11

Краснодар

Краснодарский край

44 611

52 206

17,0%

12

Новороссийск

Краснодарский край

52 256

60 077

14,9%

13

Пенза

Пензенская область

43 479

49 745

14,4%

14

Киров

Кировская область

41 767

47 541

13,8%

15

Рязань

Рязанская область

41 084

46 759

13,8%

16

Архангельск

Архангельская область

63 225

71 300

12,7%

17

Кострома

Костромская область

42 244

47 099

11,4%

18

Тюмень

Тюменская область

54 784

61 066

11,4%

19

Томск

Томская область

51 033

56 717

11,1%

20

Белгород

Белгородская область

55 097

61 153

10,9%

21

Балашиха

Московская область

82 530

91 139

10,4%

22

Воронеж

Воронежская область

45 361

50 039

10,3%

23

Красноярск

Красноярский край

51 296

55 659

8,5%

24

Чита

Читинская область

58 893

63 801

8,3%

25

Петрозаводск

Карелия

51 015

55 260

8,3%

26

Улан-Удэ

Забайкальская область

48 199

51 913

7,7%

27

Курск

Курская область

42 412

45 663

7,6%

28

Тула

Тульская область

52 949

56 843

7,3%

29

Барнаул

Алтайский край

45 666

48 863

7,0%

30

Хабаровск

Хабаровская область

78 105

83 496

6,9%

31

Липецк

Липецкая область

40 145

42 885

6,8%

32

Нижний Новгород

Нижегородская область

69 387

73 621

6,1%

33

Грозный

Чечня

45 244

47 326

4,6%

34

Екатеринбург

Свердловская область

70 336

73 412

4,3%

35

Вологда

Вологодская область

42 828

44 645

4,2%

36

Севастополь

Крым

78 383

81 529

4,0%

37

Ярославль

Ярославская область

48 554

50 283

3,5%

38

Омск

Омская область

44 582

46 106

3,4%

39

Самара

Самарская область

52 281

54 003

3,2%

40

Тамбов

Тамбовская область

41 993

42 831

2,0%

41

Оренбург

Оренбургская область

38 880

39 376

1,2%

42

Иваново

Ивановская область

41 502

41 597

0,2%

43

Йошкар-Ола

Марий Эл

38 325

38 411

0,2%

44

Тверь

Тверская область

47 435

47 505

0,1%

45

Брянск

Брянская область

33 929

33 973

0,1%

46

Саратов

Саратовская область

34 088

33 942

-0,4%

47

Ростов-на-Дону

Ростовская область

52 801

52 401

-0,7%

48

Чебоксары

Чувашия

45 061

44 671

-0,8%

49

Москва

Москва

232 715

229 673

-1,3%

50

Курган

Курганская область

37 090

36 467

-1,6%

51

Калуга

Калужская область

50 931

49 898

-2,0%

52

Владикавказ

Северная Осетия

42 200

41 178

-2,4%

53

Владимир

Владимирская область

41 233

40 219

-2,4%

54

Волгоград

Волгоградская область

47 401

46 149

-2,6%

55

Химки

Московская область

103 870

99 685

-4,0%

56

Челябинск

Челябинская область

42 071

40 143

-4,5%

57

Смоленск

Смоленская область

41 964

40 010

-4,6%

58

Кемерово

Кемеровская область

45 455

43 166

-5,0%

59

Симферополь

Крым

75 551

71 562

-5,2%

60

Калининград

Калининградская область

58 237

54 883

-5,7%

61

Подольск

Московская область

72 116

67 250

-6,7%

62

Саранск

Мордовия

51 270

46 292

-9,7%

63

Махачкала

Дагестан

41 911

36 415

-13,1%

*Данные Domofond.ru


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