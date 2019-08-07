Иркутск занял второе место по темпам роста стоимости новостроек за 3 года

Эксперты портала недвижимости Domofond.ru проанализировали динамику цен в новостройках в 63 крупных городах страны с июля 2016 по июль 2019 года. Выяснилось, что за 3 года цены на квартиры в новостройках выросли в 45 городах, снизились — в 18.
Больше всего, на 53,4%, цены выросли в Сочи, где стоимость «квадрата» повышалась на протяжении всех трех лет. Иркутск на 2-м месте: цены на квартиры в новостройках в столице Приангарья за 3 года выросли на 24,1%.
За 3 года цены на квартиры в новостройках снизились в 18 городах. Сильнее всего – в Махачкале: на 13,1%, до 36 415 руб. за кв. м. На втором месте по темпам падения – Саранск: здесь с 2016 года цены снизились на 9,7%, до 46 292 руб. за кв. м. В подмосковном Подольске цена «квадрата» сократилась на 6,7%: если в июле 2016 года квадратный метр здесь стоил 72 116 руб., то сейчас — 67 250 руб.
Как изменились цены на квартиры в новостройках в крупных городах России за 3 года*
(июль 2016 – июль 2019 г.)
|
№
|
Город
|
Регион
|
Стоимость,
|
Стоимость,
|
Динамика за 3 года
|
1
|
Сочи
|
Краснодарский край
|
79 042
|
121 259
|
53,4%
|
2
|
Иркутск
|
Иркутская область
|
50 081
|
62 141
|
24,0%
|
3
|
Новосибирск
|
Новосибирская область
|
53 742
|
66 500
|
23,7%
|
4
|
Казань
|
Татарстан
|
65 527
|
80 321
|
22,5%
|
5
|
Санкт-Петербург
|
Санкт-Петербург
|
102 174
|
124 295
|
21,6%
|
6
|
Уфа
|
Башкортостан
|
56 506
|
68 704
|
21,5%
|
7
|
Пермь
|
Пермский край
|
49 844
|
60 402
|
21,1%
|
8
|
Ульяновск
|
Ульяновская область
|
39 740
|
46 818
|
17,8%
|
9
|
Ставрополь
|
Ставропольский край
|
37 825
|
44 368
|
17,3%
|
10
|
Ижевск
|
Удмуртия
|
45 933
|
53 779
|
17,0%
|
11
|
Краснодар
|
Краснодарский край
|
44 611
|
52 206
|
17,0%
|
12
|
Новороссийск
|
Краснодарский край
|
52 256
|
60 077
|
14,9%
|
13
|
Пенза
|
Пензенская область
|
43 479
|
49 745
|
14,4%
|
14
|
Киров
|
Кировская область
|
41 767
|
47 541
|
13,8%
|
15
|
Рязань
|
Рязанская область
|
41 084
|
46 759
|
13,8%
|
16
|
Архангельск
|
Архангельская область
|
63 225
|
71 300
|
12,7%
|
17
|
Кострома
|
Костромская область
|
42 244
|
47 099
|
11,4%
|
18
|
Тюмень
|
Тюменская область
|
54 784
|
61 066
|
11,4%
|
19
|
Томск
|
Томская область
|
51 033
|
56 717
|
11,1%
|
20
|
Белгород
|
Белгородская область
|
55 097
|
61 153
|
10,9%
|
21
|
Балашиха
|
Московская область
|
82 530
|
91 139
|
10,4%
|
22
|
Воронеж
|
Воронежская область
|
45 361
|
50 039
|
10,3%
|
23
|
Красноярск
|
Красноярский край
|
51 296
|
55 659
|
8,5%
|
24
|
Чита
|
Читинская область
|
58 893
|
63 801
|
8,3%
|
25
|
Петрозаводск
|
Карелия
|
51 015
|
55 260
|
8,3%
|
26
|
Улан-Удэ
|
Забайкальская область
|
48 199
|
51 913
|
7,7%
|
27
|
Курск
|
Курская область
|
42 412
|
45 663
|
7,6%
|
28
|
Тула
|
Тульская область
|
52 949
|
56 843
|
7,3%
|
29
|
Барнаул
|
Алтайский край
|
45 666
|
48 863
|
7,0%
|
30
|
Хабаровск
|
Хабаровская область
|
78 105
|
83 496
|
6,9%
|
31
|
Липецк
|
Липецкая область
|
40 145
|
42 885
|
6,8%
|
32
|
Нижний Новгород
|
Нижегородская область
|
69 387
|
73 621
|
6,1%
|
33
|
Грозный
|
Чечня
|
45 244
|
47 326
|
4,6%
|
34
|
Екатеринбург
|
Свердловская область
|
70 336
|
73 412
|
4,3%
|
35
|
Вологда
|
Вологодская область
|
42 828
|
44 645
|
4,2%
|
36
|
Севастополь
|
Крым
|
78 383
|
81 529
|
4,0%
|
37
|
Ярославль
|
Ярославская область
|
48 554
|
50 283
|
3,5%
|
38
|
Омск
|
Омская область
|
44 582
|
46 106
|
3,4%
|
39
|
Самара
|
Самарская область
|
52 281
|
54 003
|
3,2%
|
40
|
Тамбов
|
Тамбовская область
|
41 993
|
42 831
|
2,0%
|
41
|
Оренбург
|
Оренбургская область
|
38 880
|
39 376
|
1,2%
|
42
|
Иваново
|
Ивановская область
|
41 502
|
41 597
|
0,2%
|
43
|
Йошкар-Ола
|
Марий Эл
|
38 325
|
38 411
|
0,2%
|
44
|
Тверь
|
Тверская область
|
47 435
|
47 505
|
0,1%
|
45
|
Брянск
|
Брянская область
|
33 929
|
33 973
|
0,1%
|
46
|
Саратов
|
Саратовская область
|
34 088
|
33 942
|
-0,4%
|
47
|
Ростов-на-Дону
|
Ростовская область
|
52 801
|
52 401
|
-0,7%
|
48
|
Чебоксары
|
Чувашия
|
45 061
|
44 671
|
-0,8%
|
49
|
Москва
|
Москва
|
232 715
|
229 673
|
-1,3%
|
50
|
Курган
|
Курганская область
|
37 090
|
36 467
|
-1,6%
|
51
|
Калуга
|
Калужская область
|
50 931
|
49 898
|
-2,0%
|
52
|
Владикавказ
|
Северная Осетия
|
42 200
|
41 178
|
-2,4%
|
53
|
Владимир
|
Владимирская область
|
41 233
|
40 219
|
-2,4%
|
54
|
Волгоград
|
Волгоградская область
|
47 401
|
46 149
|
-2,6%
|
55
|
Химки
|
Московская область
|
103 870
|
99 685
|
-4,0%
|
56
|
Челябинск
|
Челябинская область
|
42 071
|
40 143
|
-4,5%
|
57
|
Смоленск
|
Смоленская область
|
41 964
|
40 010
|
-4,6%
|
58
|
Кемерово
|
Кемеровская область
|
45 455
|
43 166
|
-5,0%
|
59
|
Симферополь
|
Крым
|
75 551
|
71 562
|
-5,2%
|
60
|
Калининград
|
Калининградская область
|
58 237
|
54 883
|
-5,7%
|
61
|
Подольск
|
Московская область
|
72 116
|
67 250
|
-6,7%
|
62
|
Саранск
|
Мордовия
|
51 270
|
46 292
|
-9,7%
|
63
|
Махачкала
|
Дагестан
|
41 911
|
36 415
|
-13,1%
*Данные Domofond.ru