Raiffeisen TechCenter провёл первую Школу технического администрирования

За пять открытых занятий с экспертами ИТ-хаба Райффайзенбанка слушатели овладели новейшими технологиями и развили личностные навыки, необходимые специалистам технической поддержки. По итогам обучения шестеро выпускников присоединились к команде RTC.

В Омске завершилась первая Школа технического администрирования от Raiffeisen TechCenter. Обучение длилось пять недель в формате бесплатных открытых занятий. К участию приглашали начинающих специалистов без существенного опыта работы и профессионалов, которые искали новых возможностей для роста.

«Собрать последних нам было особенно важно, — подчёркивает руководитель направления сервисной поддержки пользователей и поддержки клиентов Райффайзенбанка Александр Денисов. — Распространено убеждение, что в технической поддержке карьерный путь очень короткий: специалисты быстро достигают потолка в профессиональном развитии и в зарплате. В маленьких компаниях именно так часто бывает, но наше преимущество — в технологически сложной инфраструктуре и больших масштабах, благодаря которым мы можем широко применять средства автоматизации. Сама служба поддержки разделена на несколько уровней, что открывает массу возможностей для горизонтального и вертикального роста».

В программе были сбалансированы лекции по техническим дисциплинам и тренинги по развитию личностных навыков. «Мы верим, что софт-скиллы в техподдержке требуют не меньшего внимания, чем технические умения. Никогда не знаешь, что больше пригодится при решении очередной проблемы: знания Windows 10 или способность правильно задавать вопросы и чутко общаться с пользователем», — отмечает Александр Денисов. Слушатели занимались очно по субботам, в конце каждого занятия они получали домашнее задание, которое затем проверялось преподавателями. Все детали участники могли круглосуточно обсуждать с наставниками и друг с другом в специальном чате.

Организаторы отказались от жёсткого предварительного отбора слушателей, посещать занятия мог любой желающий с базовыми техническими знаниями. Одной из задач Школы было формирование профессионального городского сообщества вокруг технической поддержки, чтобы специалисты Омска могли общаться друг с другом и обмениваться опытом. По итогам обучения из 25 слушателей, регулярно посещавших занятия, шестеро перешли в команду банка на постоянную работу.

«Как одному из крупнейших работодателей Омска, нам важно инвестировать в рынок труда: делиться своими знаниями и помогать специалистам расти. На это направлена наша серия открытых профессиональных встреч RTC Meetups, ежегодная конференция , стажировки для начинающих и другие события. Школа технического администрирования стала ещё одним знаковым мероприятием в этом ряду», — комментирует руководитель Raiffeisen TechCenter Юрий Лапшиков.