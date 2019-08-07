Тайный покупатель. Налоговики рассказали, как будут выявлять нелегальных букмекеров и организаторов лотерей

ФНС России получила право участвовать в лотереях и азартных играх для выявления нелегальных букмекеров и организаторов лотерей. Вступил в силу Федеральный закон № 239-ФЗ от 26.07.2019.

Такие сделки будут совершаться с российскими и иностранными лицами, которые:

организуют или проводят лотереи либо без решения Правительства, либо без заключения контракта с организатором лотереи, либо после истечения установленного срока;

распространяют (продают, выдают) обычные или электронные лотерейные билеты или квитанции либо принимают ставки без заключения договора в соответствии с законодательством;

организуют и проводят азартные игры без соответствующей лицензии или без разрешения на такую деятельность.

Для выявления интернет-сайтов, на которых организуются лотереи или азартные игры с нарушением требований закона, налоговики теперь вправе принимать участие в них. Это поможет более эффективно определять нелегальных организаторов азартных игр и лотерей. По результатам таких сделок также будут приниматься решения по включению ресурсов в «Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», а также о внесении российских и иностранных лиц в перечни предпринимателей и организаций, проводящих лотереи и азартные игры с нарушением законодательства.

Кроме того, закон позволяет ФНС России проводить контрольные закупки при проверке лотерей и технического состояния игрового оборудования для контроля соблюдения организациями обязательных требований законодательства.