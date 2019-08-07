ФНС расскажет иркутским предпринимателям об основных нарушениях, допускаемых при применении специальных налоговых режимов

ФНС России по Иркутской области 19 августа 2019 года проведет очередные публичные обсуждения результатов правоприменительной практики и расскажет предпринимателям об основных нарушениях, допускаемые при применении специальных налоговых режимов.

Напомним, что публичные слушания проходят в форме семинаров при участии представителей общественных организаций, органов региональной власти и местного самоуправления, прокуратуры области, налогоплательщиков, а также средств массовой информации.

Публичное обсуждение на тему «Основные нарушения, допускаемые предпринимателями при применении специальных налоговых режимов» состоится 19 августа 2019 года в 11.00 в Управлении ФНС России по Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 47, 3 этаж, актовый зал.

Подать заявку на участие в публичном обсуждении можно по телефонам: +7 (3952) 28-93-03, +7 (3952) 28-93-02, а также по адресу public.r3800@nalog.ru. Задать интересующие вопросы можно, направив письмо на адрес электронной почты: public.r3800@nalog.ru до 18.00 12 августа 2019 года.