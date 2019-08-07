Минобороны выделит деньги на ремонт памятника культурного наследия в центре Иркутска

Обследование здания, в котором обучался дважды Герой Советского Союза Афанасий Белобородов, по адресу ул. 5 Армии, 65, по обращению Губернатора Сергея Левченко проведут в Иркутске. В Министерстве обороны Российской Федерации, которому принадлежит здание, приняли решение включить исторический объект в План капитального ремонта на 2019 год. Об этом сообщил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Андрей Фоменко.

Это здание расположено по адресу: ул. 5 Армии, 65, оно является объектом культурного наследия регионального значения. Строение было возведено в начале 19 века. Сначала в нём располагался военный госпиталь, в котором работал известный врач, исследователь краевой патологии Восточной Сибири, профилактической и народной медицины Николай Кашин. В 1974 году в нём было открыто юнкерское пехотное училище, в советское время – военное пехотное училище, где в разное время обучались дважды Герой Советского Союза Афанасий Белобородов и Герои Советского Союза Константин Провалов и Корнелий Черепанов. Командиром учебной роты в Иркутской пехотной школе был будущий видный советский военачальник, первый комендант и начальник советского гарнизона Берлина, Герой Советского Союза Николай Берзарин.

Объект поставлен на государственную охрану Решением Иркутского облисполкома от 22 февраля 1990 года №73 и зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации под № 381620866900005.



Долгое время в этом доме располагалась картографическая фабрика. Собственником объекта является Министерство обороны Российской Федерации. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил туда обращение по вопросу финансирования проектно-изыскательских работ. Основанием для этого послужило заключение службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области об аварийном состоянии здания, находящегося в центре Иркутска, и представляющего угрозу для жизни и здоровья граждан, а также имиджу Иркутска.

В Министерстве обороны Российской Федерации рассмотрели обращение Губернатора Иркутской области и приняли решение включить исторический объект в План капитального ремонта на 2019 год на проведение проектно-изыскательских работ в рамках первого этапа капитального ремонта для определения видов, объёмов и стоимости ремонтно-реставрационных работ. Финансирование в необходимом объеме предусмотрено в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных Министерством обороны Российской Федерации на указанные цели в 2019 году.

- Мы очень рады решению, принятому Министерством обороны Российской Федерации. Здание, о котором идёт речь, расположено в самом центре Иркутска. Мы рассчитываем, что вслед за проведением изыскательских работ, пройдёт его реставрация, - сказал Андрей Фоменко.