На проекты в сфере предпринимательства в Иркутской области направят полмиллиарда рублей

В Иркутской области начата реализация региональных проектов в сфере предпринимательства. Объем финансирования на 2019 год в составит беспрецедентную для региона сумму - 495,1 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве экономического развития Иркутской области.

В связи с этим Правительством Иркутской области заключено восемь соглашений о реализации региональных проектов, в рамках которых определены основные показатели и результаты федеральных проектов для Иркутской области, а также объемы финансирования.

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» планируется территориальное объединение на одной площадке всех организаций поддержки малого и среднего предпринимательства с предоставлением комплекса услуг и мер поддержки по принципу «одного окна». Предусмотрена поддержка субъектов МСП, осуществляющих деятельность в моногородах путем предоставления микрозаймов в размере от 50 тысяч до 5 млн рублей на срок до трех лет по льготной процентной ставке. Сейчас вырабатывается комплекс мероприятий по правовому, консультационному, финансовому сопровождению внешнеэкономической деятельности субъектов МСП в несырьевом экспорте.

Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» включает мероприятия по развитию системы микрофинансирования и гарантийной поддержки.

В 2019 году Фондом микрокредитования Иркутской области предусмотрено увеличение суммы микрозайма до 5 млн рублей и снижение процентных ставок для предпринимателей, осуществляющих приоритетные проекты.

По направлению развития гарантийной поддержки предусмотрено повышение доступности инструментов лизинга для предпринимателей в части приобретения нового оборудования на льготных условиях, расширение перечня приоритетных видов экономической деятельности, осуществляемых предпринимателями, внедрение новых гарантийных продуктов, предусматривающих лояльные условия поддержки.

- Планируется, что по итогам реализации проектов, а они рассчитаны до 2024 года, количество хозяйствующих субъектов и самозанятых граждан, получивших поддержку, увеличится до 15,3 тысяч, а число занятых в этом секторе - до 357 тысяч человек. При этом доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте должна составить не менее 32,6 %, - подчеркнула заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова.