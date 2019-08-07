Фестиваль «Звёзды на Байкале» пройдет при поддержке ИНК

XIV Международный музыкальный фестиваль академической музыки «Звёзды на Байкале» пройдет в Иркутске с 4 по 13 сентября 2019 года при поддержке ИНК. По традиции в нём примут участие как звёзды музыки, так и молодые дарования.

По мнению идейного вдохновителя фестиваля уроженца Иркутска Дениса Мацуева, главным участником XIV фестиваля станет уникальный оркестр – новый коллектив под названием Российский национальный молодёжный симфонический оркестр, в состав которого входят 100 молодых исполнителей из 20 регионов страны возрастом от 22 до 28 лет. С оркестром выступят прославленный дирижер Кристиан Ярви, народный артист РФ Александр Сладковский, скрипач, альтист, дирижёр Юлиан Рахлин, канадская альтистка Сару Макэлрави.

XIV фестиваль пройдёт под знаком Конкурса им. П. И. Чайковского. В Иркутске выступят победители и лауреаты разных лет: Хибла Герзмава (1994 год), Альбина Шагимуратова (2007 год), Денис Мацуев (1998 год), Александр Бузлов (дважды лауреат Конкурса им. П. И. Чайковского), Александр Гиндин (1994 год), а также победители и лауреаты последнего конкурса 2019 года. Также в рамках XIV Международного музыкального фестиваля академической музыки «Звёзды на Байкале» иркутяне познакомятся с целой плеядой юных пианистов – победителей V конкурса Astana Piano Passion - 2019.

10 сентября состоится уже ставший традиционным в рамках фестиваля джазовый концерт «Классика и Джаз», где будут представлены самые разные исполнители, которые ещё ни разу не были в Иркутске.

В рамках музыкального фестиваля «Звезды на Байкале» в 12-ый раз пройдет Благотворительный аукцион «Нота До». Вырученные на аукционе средства пойдут на покупку музыкальных инструментов, ноутбуков, поездки на конкурсы юных талантливых детей Приангарья из малообеспеченных семей.

12 сентября маэстро Денис Мацуев даст сольный благотворительный концерт, сборы от которого пойдут пострадавшим от наводнения в Тулуне.

Продажа билетов на фестиваль стартовала 6 августа 2019 г.