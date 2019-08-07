Сергей Левченко: Часть домов в Тулуне будет готова уже в 2019 году

Для строительства новых районов жилой застройки с объектами социально-бытового назначения взамен утраченных в результате паводка в г. Тулуне спланированы пять участков общей площадью более 630 га. Здесь, как отмечают специалисты, уже обеспечена возможность подключения создаваемых объектов к инженерно-техническим сетям: имеются резервы электрической мощности, есть возможность подключения к инженерным сетям. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко проверил, как идут работы в новом районе для строительства многоквартирного и индивидуального жилья, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– Выше микрорайона Угольщиков начаты подготовительные работы: одновременно тянем технологические инженерные сети: воду, тепло, канализацию. Мы рассчитываем, что уже в 2019 году часть многоквартирных домов будет готова, – сообщил Сергей Левченко.

По словам Губернатора, в новом микрорайоне планируется построить дома из газобетона, с утеплителем, с отделкой кирпичом – в полном соответствии с климатическими и сейсмическими условиями Тулуна. Дома – двухэтажные, блок состоит из четырех квартир, таких блоков будет здесь шесть.

А всего на площадке, где начато строительство, предполагается возвести около 400 квартир. На второй площадке, которая расположена рядом, около 300 квартир. Ранее сообщалось, что жилье для пострадавших в Тулуне будет строить компания «ВостСибСтрой»

Также Губернатор сообщил, что в Тулуне будет начато строительство индивидуального жилья.

– Буквально сегодня придут домокомплекты, которые мы будем монтировать в городе на видных местах, чтобы люди могли посмотреть эти дома и выбрать для себя варианты, – отметил глава региона.

Сергей Левченко подчеркнул, что в новом микрорайоне сразу планируется строительство школы на 1275 мест.