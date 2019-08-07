Иркутская таможня: Внешнеторговый оборот региона в 1 полугодии увеличился на 7% до 3,334 млрд долларов США

Внешнеторговый оборот региона* по данным Иркутской таможни за январь-июнь 2019 года составил $3,334 млрд. Это на 7% больше, чем в 1 полугодии 2018 года, тогда оборот составил $3,115 млрд. При этом объем экспорта уменьшился в этом году, а импорта – возрос.

Объем экспорта в 1 полугодии 2019 года снизился и составил $2, 551 млрд, в 2018 году цифры были выше – $2,594 млрд. Объем импорта, напротив, в 1 полугодии 2019 увеличился и cоставил $783 млн, в 1 полугодии 2018 года – $521 млн. Тем не менее, экспортная направленность внешнеэкономической деятельности в Иркутской области сохраняется – на экспорт приходится 77% всех внешнеторговых операций.

Что касается структуры экспортных поставок, то 94% приходится на древесину и целлюлозно-бумажные изделия, металлы и изделия из них.

Товарная структура импортных поставок в регионе деятельности Иркутской таможни представлена, в основном, продукцией химической промышленности, машиностроительной продукцией, минеральными продуктами. Несмотря на то, что импорт продовольствия в Иркутскую область по-прежнему, незначительный и составляет 2% от общего товарооборота ввезенных товаров, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился в 2,3 раза. Также можно отметить, что на 66% увеличился ввоз в регион текстиля, текстильных изделий и обуви.

Справка

* Данные приведены без статистического учета:

- продукции нефтяной отрасли, оформляемой в Центральной энергетической таможне;

- взаимной торговли со странами–членами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия);

- данных при декларировании товаров (при совершении экспортно-импортных операций) участниками ВЭД Иркутской области в иных таможенных органах Российской Федерации.

Регион деятельности Иркутской таможни включает в себя территорию Иркутской области -15% территории Сибирского Федерального округа. В 1 полугодии 2019 таможня осуществляла экспортно-импортные операции в составе 10 таможенных постов: Аэропорт Иркутск, Иркутский, Ангарский, Усольский, Нижнеудинский, Саянский, Братский, Усть-Илимский, Усть-Кутский таможенные посты и Иркутский таможенный пост (Центр электронного декларирования).