Размер поддержки безработных, участвующим в общественных работах в зоне ЧС в Иркутской области, увеличен до 18 тыс. рублей

Вступило в силу постановление Правительства Иркутской области «О внесении изменения в Положение о предоставлении материальной поддержки безработным гражданам в период участия в оплачиваемых общественных работах по направлению органов занятости». Согласно документу размер материальной поддержки безработным гражданам, участвующим в общественных работах в пострадавших от паводка территориях Приангарья, составит 18 048 рублей за полный отработанный месяц. Об этом сообщила министр труда и занятости региона Наталья Воронцова.

Центры занятости населения предоставляют такую поддержку гражданам, участвующим в общественных работах, дополнительно к выплачиваемой работодателем заработной плате. До конца 2019 года материальную поддержку могут получить более 300 граждан. На эти цели из бюджета Иркутской области будет выделено 10,6 млн рублей.

По всем вопросам участия в общественных работах граждане могут обратиться в центры занятости населения и на горячую линию министерства труда и занятости населения Иркутской области: 8 (3952) 33-62-73, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.