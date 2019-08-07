VIII Международный Инновационный Форум rAsiABaikal стартовал на площадке Байкальского банка

С 6 по 8 августа в Иркутске, на площадке Байкальского банка ПАО Сбербанк работает VIII Международный Инновационный Форум rAsiABaikal.

50 авторитетных экспертов, представителей 15 стран мира и различных сфер деятельности, на дискуссионных площадках обсудят перспективные направления в сферах инвестиций, банковского сектора, медиа, транспортной логистики и цифровых технологий. Иркутск выбран местом проведения международного бизнес-форума,как центр сибирского региона, имеющего все необходимые точки роста и большой потенциал ресурсов. О концепции мероприятия в своем приветственном слове рассказал его организатор - визионер, инвестор, композитор Александр Шульгин:

«Ежегодно Форум rAsiABaikal собирает глобальных лидеров со всего мира для обмена знаниями и опытом. Вопрос «что будет завтра?» в Иркутске звучит особенно актуально — эта территория по праву считается «серединой Земли» и новые знания, экспертные мнения и рекомендации должны придать активным людям, патриотам своей территории, динамику развития. Мы хотим быть в центре будущих точек прогресса, это и есть слоган нашего форума - «В центре всего».

В работе первого дня форума rAsiABaikal приняли участие заместитель Председателя Правительства Иркутской области Антон Логашов и председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол, они также подчеркнули роль международного мероприятия в усилении интереса потенциальных инвесторов к региону.

Председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин, приветствуя участников бизнес-форума, рассказал о проектах банка, направленных на развитие туризма в регионе, на территории южного побережья Байкала в частности: «Сбербанк всегда поддерживает идеи, которые нацелены на развитие и генерацию положительных результатов, они не возможны без аналитики и структурированной работы. И нам очень близка идея Форума rAsiABaikal, который объединяет прогрессивных людей самых разных сфер деятельности, объединяет тех, кто думает о будущем нашего мира и делает все необходимое для этого».

Тема туризма, как инструмента развития и сохранения культурных ценностей легла в основу отдельной дискуссии бизнес-форума. В числе экспертов этой площадки выступила заместитель председателя Байкальского банка Оксана Лобова. Она рассказала о точках роста этой отрасли экономики региона, о том, что Байкальский банк принимает участие в разработке стратегического плана развития туристического сегмента. В данное время, совместно с Правительством Иркутской области, утвержден перечень конкретных объектов и проектов для инвестиций, Сбербанк готов их поддержать финансово и экспертно.

В первый день VIII Международного Инновационного Форума rAsiABaikal было зарегистрировано более 200 участников. Впереди – дискуссии об индустрии развлечений, об экономике будущего - блокчейне и рынке криптовалюты. Перспективы развития майнинга, в том числе на примере Иркутской области, участники бизнес- форума обсудят вместе с лидерами компаний цифровых технологий - Джоном Ли, управляющим партнером компании Blockchain Valley Ventures, Джимми Нгуен-президентом Bitcoin Association, Стефаном Рустом, генеральным директором Bitcoin.com и др.