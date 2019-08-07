Что делать, если ваш дом утонул, сгорел или был уничтожен

Каким бы крепким ни было строение, но стихийные бедствия или время способны его разрушить. В таком случае объект капитального строительства, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, необходимо снять с кадастрового учета. А если право зарегистрировано, то снятие с кадастрового учета объекта капитального строительства в связи с прекращением его существования происходит одновременно с государственной регистрацией прекращения прав на него.

При снятии с кадастрового учета и (или) регистрации прекращения прав на здание в связи с прекращением его существования одновременно осуществляется снятие с кадастрового учета и регистрация прекращения прав на все помещения и машино-места в таком здании.

Для снятия объекта недвижимости необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит акт обследования, содержащий сведения о гибели или уничтожении строения.

«Обязательно внимательно проверьте при получении акта обследования всю информацию о снимаемом объекте капитального строительства, если в акте обследования все верно, можно подавать заявление о снятии с учета и прекращении права собственности», - советует заместитель начальника отдела обработки документов и обеспечения учетных действий филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области Анна Антонова.

Заявление и акт обследования, подготовленный кадастровым инженером, собственник объекта или его представитель может подать в МФЦ при личном обращении или через официальный сайт Росреестра при наличии усиленной электронной цифровой подписи.

В результате проведения учетных и регистрационных действий заявителю или его представителю выдается выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения о прекращении существования объекта недвижимости.