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Во 2 квартале 2019 года банки выдали на 8,0% больше автокредитов, чем за аналогичный период прошлого года

7 августа 2019

Во 2 квартале 2019 года банки выдали 241,2 тысячи автокредитов. Это на 8,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое большое количество выданных автокредитов  в регионах РФ было отмечено в Москве (19,4 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (14,8 тыс. ед.), Московской области (14,2 тыс. ед.), республиках Татарстан (11,9 тыс. ед.) и Башкортостан (10,7 тыс. ед.). Об этом сообщает НБКИ.

 «Банки продолжают активно выдавать автокредиты, однако темпы их предоставления уже не такие высокие, как в предыдущие годы, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом важно отметить, что автокредитование продолжает стимулировать продажи автомобилей, поддерживая российский автопром. В свою очередь, качество автокредитов находится на стабильном уровне – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования».

«Увеличение выдачи автокредитов оказывает существенную поддержку российскому авторынку в момент, когда продажи автомобилей сокращаются, – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – Так, во 2 квартале 2019 года было продано на 5,5% меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что если бы не автокредитование, падение продаж было бы еще более ощутимым. При этом рост выдачи автокредитов связан, в первую очередь, с действием госпрограмм льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль»), которые были направлены как раз на массовый сегмент».

Динамика выдачи автокредитов во 2 квартале 2019 года, в ед.

 

По регионам

2 квартал 2018, ед.

2 квартал 2019, ед.

Изменение,

в %

1

г. Москва

18 500

19 390

4,8%

2

г. Санкт-Петербург

14 298

14 813

3,6%

3

Московская область

13 658

14 244

4,3%

4

Республика Татарстан

12 349

11 900

-3,6%

5

Республика Башкортостан

10 584

10 717

1,3%

6

Свердловская область

8 498

8 283

-2,5%

7

Челябинская область

7 413

8 071

8,9%

8

Краснодарский край

7 122

7 749

8,8%

9

Самарская область

7 599

7 449

-2,0%

10

Пермский край

6 264

6 459

3,1%

11

Кемеровская область

3 563

6 424

80,3%

12

Ростовская область

5 945

6 251

5,1%

13

Нижегородская область

6 381

6 239

-2,2%

14

Волгоградская область

3 712

4 436

19,5%

15

Воронежская область

4 371

4 338

-0,8%

16

Ханты-Мансийский АО - Югра

3 909

4 335

10,9%

17

Ленинградская область

4 074

4 165

2,2%

18

Оренбургская область

3 521

4 113

16,8%

19

Удмуртская Республика

3 819

4 099

7,3%

20

Саратовская область

3 407

3 905

14,6%

21

Ставропольский край

3 847

3 632

-5,6%

22

Красноярский край

2 561

3 283

28,3%

23

Тульская область

2 671

3 231

21,0%

24

Новосибирская область

2 521

3 000

19,0%

25

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

2 636

2 468

-6,4%

26

Чувашская Республика

2 006

2 408

20,0%

27

Кировская область

1 850

2 405

30,0%

28

Ульяновская область

2 256

2 388

5,9%

29

Рязанская область

1 902

2 347

23,4%

30

Омская область

2 240

2 312

3,2%

 


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