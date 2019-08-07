Во 2 квартале 2019 года банки выдали на 8,0% больше автокредитов, чем за аналогичный период прошлого года

Во 2 квартале 2019 года банки выдали 241,2 тысячи автокредитов. Это на 8,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (19,4 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (14,8 тыс. ед.), Московской области (14,2 тыс. ед.), республиках Татарстан (11,9 тыс. ед.) и Башкортостан (10,7 тыс. ед.). Об этом сообщает НБКИ.

«Банки продолжают активно выдавать автокредиты, однако темпы их предоставления уже не такие высокие, как в предыдущие годы, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом важно отметить, что автокредитование продолжает стимулировать продажи автомобилей, поддерживая российский автопром. В свою очередь, качество автокредитов находится на стабильном уровне – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования».

«Увеличение выдачи автокредитов оказывает существенную поддержку российскому авторынку в момент, когда продажи автомобилей сокращаются, – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – Так, во 2 квартале 2019 года было продано на 5,5% меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что если бы не автокредитование, падение продаж было бы еще более ощутимым. При этом рост выдачи автокредитов связан, в первую очередь, с действием госпрограмм льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль»), которые были направлены как раз на массовый сегмент».

Динамика выдачи автокредитов во 2 квартале 2019 года, в ед.