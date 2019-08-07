Во 2 квартале 2019 года банки выдали на 8,0% больше автокредитов, чем за аналогичный период прошлого года

Во 2 квартале 2019 года банки выдали 241,2 тысячи автокредитов. Это на 8,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (19,4 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (14,8 тыс. ед.), Московской области (14,2 тыс. ед.), республиках Татарстан (11,9 тыс. ед.) и Башкортостан (10,7 тыс. ед.). Об этом сообщает НБКИ.
«Банки продолжают активно выдавать автокредиты, однако темпы их предоставления уже не такие высокие, как в предыдущие годы, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом важно отметить, что автокредитование продолжает стимулировать продажи автомобилей, поддерживая российский автопром. В свою очередь, качество автокредитов находится на стабильном уровне – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования».
«Увеличение выдачи автокредитов оказывает существенную поддержку российскому авторынку в момент, когда продажи автомобилей сокращаются, – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – Так, во 2 квартале 2019 года было продано на 5,5% меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что если бы не автокредитование, падение продаж было бы еще более ощутимым. При этом рост выдачи автокредитов связан, в первую очередь, с действием госпрограмм льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль»), которые были направлены как раз на массовый сегмент».
Динамика выдачи автокредитов во 2 квартале 2019 года, в ед.
|
|
По регионам
|
2 квартал 2018, ед.
|
2 квартал 2019, ед.
|
Изменение,
в %
|
1
|
г. Москва
|
18 500
|
19 390
|
4,8%
|
2
|
г. Санкт-Петербург
|
14 298
|
14 813
|
3,6%
|
3
|
Московская область
|
13 658
|
14 244
|
4,3%
|
4
|
Республика Татарстан
|
12 349
|
11 900
|
-3,6%
|
5
|
Республика Башкортостан
|
10 584
|
10 717
|
1,3%
|
6
|
Свердловская область
|
8 498
|
8 283
|
-2,5%
|
7
|
Челябинская область
|
7 413
|
8 071
|
8,9%
|
8
|
Краснодарский край
|
7 122
|
7 749
|
8,8%
|
9
|
Самарская область
|
7 599
|
7 449
|
-2,0%
|
10
|
Пермский край
|
6 264
|
6 459
|
3,1%
|
11
|
Кемеровская область
|
3 563
|
6 424
|
80,3%
|
12
|
Ростовская область
|
5 945
|
6 251
|
5,1%
|
13
|
Нижегородская область
|
6 381
|
6 239
|
-2,2%
|
14
|
Волгоградская область
|
3 712
|
4 436
|
19,5%
|
15
|
Воронежская область
|
4 371
|
4 338
|
-0,8%
|
16
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
3 909
|
4 335
|
10,9%
|
17
|
Ленинградская область
|
4 074
|
4 165
|
2,2%
|
18
|
Оренбургская область
|
3 521
|
4 113
|
16,8%
|
19
|
Удмуртская Республика
|
3 819
|
4 099
|
7,3%
|
20
|
Саратовская область
|
3 407
|
3 905
|
14,6%
|
21
|
Ставропольский край
|
3 847
|
3 632
|
-5,6%
|
22
|
Красноярский край
|
2 561
|
3 283
|
28,3%
|
23
|
Тульская область
|
2 671
|
3 231
|
21,0%
|
24
|
Новосибирская область
|
2 521
|
3 000
|
19,0%
|
25
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
2 636
|
2 468
|
-6,4%
|
26
|
Чувашская Республика
|
2 006
|
2 408
|
20,0%
|
27
|
Кировская область
|
1 850
|
2 405
|
30,0%
|
28
|
Ульяновская область
|
2 256
|
2 388
|
5,9%
|
29
|
Рязанская область
|
1 902
|
2 347
|
23,4%
|
30
|
Омская область
|
2 240
|
2 312
|
3,2%