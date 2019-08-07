Страховщики выступили за введение страхования лесов

Национальный союз агростраховщиков (НСА) совместно с Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) подготовили инициативу по разработке в России системы страхования лесов от риска пожаров. Об этом заявили президент ВСС Игорь Юргенс и президент НСА Корней Биждов на пресс-конференции в медиацентре «Российской газеты» 6 августа.

Открывая тему, президент ВСС Игорь Юргенс заявил, что защита лесов относится к одним из наиболее чувствительных для России социальных тем. В среднем ущерб лесам от пожаров в РФ составляет около 20 млрд. руб. в год. При этом в 2018-2019 годах наблюдается резкий рост площади охвата лесов пожарами – в 2 раза по сравнению с пиковым значением, достигнутым в 2014 г. (3,6 млн. га), – подчеркнул Игорь Юргенс. С января и по 4 августа 2019 г. в России зафиксированы 11, 3 тыс. очагов лесных пожаров на площади 7,2 млн га, преимущественно в Дальневосточном и Сибирском округах. В С 2010 года в России ежегодно регистрируется от 10 до 35 тысяч лесных пожаров, которые ежегодно охватывают от 500 тыс. до 8,6 млн га лесов.

И. Юргенс подчеркнул, что задача сохранения лесов предусмотрена национальным проектом «Экология», которым поставлена цель довести восстановление лесов до 100% уровня, а размер ежегодного ущерба от пожаров – снизить более чем в 2 раза. Президент ВСС также отметил, что в связи с изменением климата в мире наблюдается тенденция нарастания экологических рисков, что в настоящее время обсуждается на уровне европейских и мировых страховых организаций.

Около 21% из общей площади лесного фонда, которая составляет 1,146 млрд га, находятся в аренде. По мнению И. Юргенса, следует вернуться к вопросу об условии страхования лесов для арендаторов лесных участков. Подобный вопрос уже ставился – в частности, в 2010-2011 годах после лесных масштабных лесных пожаров.

На пресс-конференции НСА представил инициативу по введению страхования лесного фонда от пожаров на восстановительную стоимость. Проект предложено реализовать на уровне пилотных регионов Сибири и Дальнего Востока с последующим распространением на территорию РФ.

Президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов подчеркнул, что борьба с лесными пожарами – комплексная задача, и страхование может быть только частью ее решения. «Главную цель в введении системы страхования лесов страховое сообщество видит в том, чтобы минимизировать финансово-экономические последствия такого рода событий», – указал президент НСА. Он отметил, что мировая практика, в том числе стран с развитыми системами страхования лесов – например, стран Северной Европы или Китая, – демонстрирует возможность применения нескольких моделей организации страховой защиты лесного фонда.

Кроме того, она показывает необходимость вовлечения государственных структур и отраслевых союзов в организацию такого страхования. В связи с этим НСА предлагает уже сейчас начать диалог для выработки оптимальной модели для России.

Как заявил на пресс-конференции Николай Галагуза, советник по взаимодействию с государственными органами ПО СК "Росгосстрах" и член правления Национального союза агростраховщиков, тема страхования лесов имеет важную социальную направленность. По его мнению, внедрение такого страхования помогло бы снизить нагрузку на бюджет, возникающую в связи с необходимостью тушения масштабных лесных пожаров. Поэтому наличие такого полиса должно быть обязательным условием для арендаторов.