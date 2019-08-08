Алексей Соболь: «Бизнесу нужны новые рынки и новые связи, свежие идеи и возможности заработать. Вот об этом и будем говорить»

«Праздников у нас достаточно и сами по себе они не интересны ни бизнесу ни нам. Тем не менее, 45 лет – солидная дата. Мы решили использовать ее как повод для того, чтобы собрать представителей бизнес-сообщества, пригласить гостей из других регионов и из-за рубежа», – рассказал Алексей Соболь, Президент Торгово-Промышленной палаты Восточной Сибири. Зачем на форум придет крупный бизнес? Сложно ли было договориться о приезде «Alibaba Group»? Что символизирует логотип мероприятия? Об этом и многом другом читайте в нашем интервью.

Фото: А.Федоров

В этом году ТПП Восточной Сибири исполняется 45 лет. Почему решили отойти от формата праздничных мероприятий к формату делового форума?

– Праздников у нас достаточно и сами по себе они не интересны ни бизнесу ни нам. Тем не менее, 45 лет – солидная дата: Торгово-Промышленная палата Восточной Сибири – старейшая среди других палат страны. Поэтому мы решили использовать этот повод для того, чтобы собрать представителей бизнес-сообщества на деловой форум, пригласить гостей из других регионов и из-за рубежа. В первую очередь, конечно, наших соседей из стран АТР, поскольку с ними сейчас установлены наиболее тесные связи, и этот регион на долгое время будет оставаться перспективным и интересным для нас. Хотим рассказать о том, какие новые возможности появились для бизнеса, познакомить друг с другом наших предпринимателей и наших гостей.

Форум заявлен как масштабное бизнес-мероприятие. Для бизнеса какого масштаба он будет интересен?

– Для любого. Целевая аудитория форума – бизнес-сообщество в целом. Например, на нашей первой площадке, ее готовят ФСС и наш комитет по охране труда и промышленной безопасности, в основном представлены крупные компании-работодатели, такие как РУСАЛ, РОСНЕФТЬ, Саянскхимпласт, Иркутскэнерго и многие другие. Они заинтересованы в том, чтобы современные технологии здоровьесбережения внедрять у себя на предприятиях. Тем более, это отвечает целям и задачам нацпроектов «Здравоохранение» и «Цифровая экономика». В других секциях наряду с крупным участвует и малый и средний бизнес. Для них взаимодействие с крупным бизнесом может быть очень ценным. Мировой гигант «Alibaba Group» когда-то начинался с интернет-торговли. Опыт этой компании нашему бизнесу, наверное, полезно будет использовать.

Это форум только для членов ТПП?

– Нет, это открытая площадка. Участвовать планируют не только члены ТПП. Подать заявку может любой бизнес, любая компания, кому интересно поработать на форуме, познакомиться, завязать контакты, узнать что-то новое, поделиться своим опытом.

Назовите темы, которые, на ваш взгляд, будут наиболее актуальны для малого и среднего бизнеса?

– Программа форума обширная. Все темы могут быть так или иначе интересны малому бизнесу. Например, одна из секций, которую мы готовим вместе с Законодательным собранием пройдет в рамках реализации национального проекта по развитию малого предпринимательства. Она будет включать рассмотрение как законодательных вопросов, так и чисто практических, в частности, налоговая политика государства. Там же будут рассмотрены вопросы кредитования компаний МСБ, помощь государства и т.д.

На этой же секции будет рассматриваться такой актуальный вопрос как участие малого и среднего предпринимательства в госзакупках и закупках, которые производят крупные инфраструктурные компании, естественные монополии. Всем известно, что принять участие в этих закупках малым предприятиям очень сложно. И это одновременно интересно малому и среднему бизнесу.

Одну из секций будут проводить представители нашей палаты, руководители подразделений. Они расскажут как выйти на внешний рынок тем, кто хочет, но пока не знает, как это сделать. Будет рассмотрено множество вопросов: как заключить контракт, как найти партнера, какие существуют правила, нормы и законы при осуществлении внешнеторговых сделок, каковы правила таможенного оформления. Мы занимаемся этими вопросами ежедневно и можем оказать существенную помощь в ведении ВЭД.

А какие темы форума интересны лично вам и почему?

– Мне интересно многое. Но с точки зрения новизны я бы, конечно, хотел послушать о том, что касается IT-технологий, интернет-торговли, а также о развитии совместных образовательных программ между нашими и зарубежными вузами. Интересно, сможем ли мы что-то позаимствовать в части опыта у зарубежных партнеров, смогут ли они найти партнеров у нас. Важно понять, насколько мы сами сегодня интересны для внешнего мира. И не только как поставщики сырьевых ресурсов.

Одна из ключевых тем форума – экспорт и экспортный потенциал региона. Но ведь считается, что с экспортом в Иркутской области все в порядке.

– Безусловно, сырьевой экспорт у нас развит. В силу богатства природных ресурсов Иркутская область обречена на то, что еще много лет эти ресурсы будут добываться. И так как на них есть спрос за рубежом, то наш регион был и останется экспортоориентированным. Но хотелось бы, чтобы в общем объеме экспорта возрастала доля несырьевых товаров. К сожалению, пока это не сильно заметно. На площадках форума будут представлены в том числе компании, которые предлагают товары и услуги несырьевого направления.

Например, продукты питания?

– Продукция АПК, безусловно. Наши продукты признаны за рубежом как качественные, экологически чистые, и пользуются большим спросом. Кроме того, последние 1,5-2 года заметен интерес наших партнеров и к нетрадиционным товарам, таким как дикоросы, биологически активные добавки к пище, лекарства, которые изготавливаются из местного сырья. Признаюсь, я всегда относился к тем же дикоросам с неким скептицизмом, но в этом и прошлом году, когда Палата организовывала участие наших предпринимателей в ряде выставок во Вьетнаме, Корее, Белоруссии, Китае, я увидел большой интерес к этой продукции. Многие компании, не только из Китая, где рынок необъятный, с интересом встречаются с нашими производителями, стремятся завязать отношения и закупать эти товары на постоянной основе.

Также на форуме будет представлен рынок туристических услуг. Много есть направлений несырьевого экспорта, которые можно и нужно развивать.

В качестве участников одной из секций форума заявлены такие гиганты как Alibaba Group, OZON, Яндекс. Сложно ли было договориться об их участии летом, в разгар отпусков?

– Сложней всего обычно договариваться с чиновниками (улыбается). А предприниматели обычно сами проявляют большой интерес, если речь идет о расширении их возможностей. Из тех, к кому мы обращались, очень многие сразу согласились, хотя и занятость, и последние события чрезвычайного характера в Иркутской области вносят свои коррективы.

Что собой представляет формат «Биржа контактов российских и зарубежных компаний. Презентации проектов». Это деловые знакомства?

– Да. Это формат деловых знакомств, переговоров. Мы специально выделяем места и время для встреч, знакомств наших предпринимателей и зарубежных потенциальных партнеров. При этом заранее определили интересы наших бизнесменов и постарались пригласить из-за рубежа те компании, которым это тоже было бы интересно. Наше мероприятие не зря называется Байкальский международный форум партнеров. Мы рассчитываем, что будет установлен диалог, здесь встретятся не только представители бизнеса, но и власть, и общественные институты – все, кто здесь живут, кто заинтересованы в развитии нашего региона и страны в целом.

Любая иркутская компания может прийти и презентовать себя на этой бирже?

– Да, конечно.

Много участников зарегистрировались на форум?

– На сегодняшний день более 250 участников. Регистрируются и компании, и физические лица. Многие интересуются одновременно несколькими секциями. Много заявок на выставку. То есть, интерес к форуму очень высокий. Полагаем, что в итоге число участников составит порядка 500 человек.

Расскажите о символике форума?

– Логотип форума символизирует окно возможностей. Кому-то его элементы напоминают о конференц-залах и переговорных площадках, а отдельно стоящая точка означает, что каждый участник мероприятия является частью целого – частью бизнес-сообщества, частью форума, выставки и т.п. Цвета использованы наши фирменные. Кроме того, синий – это цвет бизнеса, символизирует надежность, спокойствие, логику. Ну и Байкал, конечно.

Для ТПП это первый опыт проведения форума такого формата. Он запланирован как разовый или задумывается как регулярный?

– Форумов для бизнеса в последнее время проводят много, в том числе в Иркутске. Но такой рабочей площадки, где обсуждались бы актуальные вопросы развития региона, явно не хватает. Когда-то у нас был Байкальский экономический форум. И как бы к нему ни относились, это было значимое и масштабное мероприятие, которое позволяло собрать в Иркутске большое количество федеральных чиновников, депутатов, зарубежных гостей, предпринимателей. Без галстуков провести встречи и решить вопросы, по которым в обычном официальном формате сложно бывает договориться, рассмотреть темы, которые перспективны для развития и Иркутска, Иркутской области, и в целом для востока страны. На такой формат мы, конечно, не замахиваемся, но если нынешний форум проведем успешно, хотелось бы сделать его регулярным.

На форумах с участием официальных лиц обычно звучат отчеты о проделанной работе.

– Этого не будет. Мы отказались от такого формата. Это не интересно бизнесу, это не интересно нам. Бизнесу нужны новые рынки и новые связи, свежие идеи и возможности заработать. Вот об этом и будем говорить на форуме.

Посмотреть программу, зарегистрироваться для участия в форуме, выставке и бирже контактов можно на сайте http://www.bmfp.ru/index.php/ru/ , а также по e-mail: dcp@tppvs.ru или по тел. 8 (3952) 33-51-00.

Байкальский международный форум партнеров организован Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири и приурочен к 45-летию организации. Спонсорами и партнерами БМФП выступили Банк ВТБ (ПАО), ООО «Иркутская нефтяная компания», АО «Саянскхимпласт», ГП «ЯНТА», АО «Фармасинтез», ООО «Газпром Добыча Иркутск», ООО «Байкал-Инком», отели и туроператоры, СМИ.