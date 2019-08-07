Инфляция в России за июль показала противоречивые тенденции

В июле 2019 года Росстат зафиксировал продолжение замедления темпов годовой инфляции потребительских цен. Такого резкого снижения инфляции, как было в июне, в седьмом месяце текущего года не наблюдалось, однако, замедление продолжается. За июль годовая инфляция снизилась с 4,7% до 4,6%. А по сравнению с июнем темпы помесячной инфляции, наоборот, немного выросли – с нулевого уровня до 0,2%, но такие темпы роста для экономики не особо критичны.

В годовом исчислении июльская инфляция продолжала расти за счет роста цен на продукты питания по сравнению с июлем 2018 г., однако, сдерживающим фактором выступил умеренный рост цен на непродовольственные товары и услуги (на 3,6% и 4,5% к июлю 2018 г., соответственно).

А в июле инфляция выросла по сравнению с июнем преимущественно за счет роста цен в секторе услуг за месяц на 0,9%, а последнее, скорее всего, было связано со вторым этапом повышения тарифов ЖКХ. Однако так называемая пищевая дефляция (снижение цен на продовольствие на 0,3% к июню) в июле не позволила инфляции вырасти сильнее. В июле по сравнению с июнем существенно понизились цены на сахар (-4,2%), свежие овощи и фрукты (-3,9%), чуть меньше, но все-таки, согласно Росстату, снизились цены на яйца куриные (-0,9%) и подсолнечное масло (-0,5%). Также отметим, что в годовом исчислении в июле 2019 г. цены на сахар, которые в конце 2018 г. были одним из драйверов ускорения инфляции, выросли всего на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин в июле за месяц выросли наравне с помесячной инфляцией, на 0,2%, а в годовом исчислении бензин в июле подорожал чуть больше, чем месяцем ранее, на 1,8%.

По нашему мнению, если по итогам августа сохранятся темпы годовой инфляции ниже 5%, то на сентябрьском заседании Банк России снова может принять решение понизить ключевую процентную ставку, и процентная ставка может упасть до 7%.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»