Фестиваль русской оперы стартует в «Тальцах» 10 августа

Фестиваль русской оперы стартует в Иркутской области 10 августа. Он пройдет под открытым небом на территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Фестиваль состоится впервые. Он является уникальным не только для нашего региона, но и для всей страны. Ожидается, что его концерты посетят около двух тысяч зрителей. Мероприятия проходит при поддержке Правительства Иркутской области и министерства культуры и архивов Иркутской области.

В рамках Фестиваля русской оперы зрителям будут представлены постановки двух опер великого русского композитора Н.А. Римского-Корсакова. Это «Царская невеста», естественными декорациями к которой являются исторические постройки Илимского острога в «Тальцах». На этой же площадке состоится премьера оперы (небылицы в лицах) «Золотой Петушок» по стихотворной сказке всемирно известного русского поэта А.С. Пушкина. Ее поставит молодой режиссер, выпускница Иркутского областного музыкального колледжа им. Ф. Шопена и мастерской Георгия Исаакяна Российского института театрального искусства Елизавета Корнеева. Для нее это не первый опыт. Режиссер сотрудничала с Башкирским государственным театром оперы, Ивановским музыкальным театром и другими, а весной стала лауреатом премии IV Международного конкурса молодых оперных режиссеров «Нано-опера» (Москва).

- В трактовке молодого режиссера произведение приобретает новые акценты. Перед зрителем в первую очередь раскрывается личностная пустота героев, а заполняющая ее страсть становится основой смерти, – сообщается на сайте Иркутской областной филармонии.

Фестиваль русской оперы посвящен 175-летию Н.А. Римского-Корсакова и 220-летию А.С. Пушкина, которые отмечаются в этом году.

Основным организатором Фестиваля русской оперы является Иркутская областная филармония, а художественным руководителем проекта – заслуженный деятель искусств России Илмар Лапиньш. Постановки будут исполнены Губернаторским симфоническим оркестром под управлением Илмара Лапиньша, Камерным хором Иркутской областной филармонии под руководством Елены Бояркиной, солистами из Европы и России. Сценографом проекта является заслуженный деятель искусств России Александр Плинт.

Кроме того, 14 августа в концертном зале Иркутской областной филармонии состоится Гала-концерт Фестиваля русской оперы. В этот вечер прозвучат камерно-вокальные произведения, оперные арии и другие произведения русских композиторов. Среди номеров концертной программы – увертюры к операм «Князь Игорь» А.П. Бородина, «Пиковая дама» П.И. Чайковского, романсы С.В. Рахманинова, А.А. Алябьева, П.И. Чайковского. Солировать будут Михаил Серышев (тенор, Москва), Желько Андрич (баритон, Сербия), Инна Звеняцкая (сопрано, Москва), Савва Хастаев (тенор, Санкт-Петербург), Владимир Комович (бас, Москва), Алексей Тихомиров (бас, Москва), Ксения Вязникова (меццо-сопрано, Москва). Музыкальное сопровождение - Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии под руководством Илмара Лапиньша, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.