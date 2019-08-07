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Ущерб аграриев Иркутской области от паводка составил около 420 млн рублей

7 августа 2019

Общая сумма ущерба, нанесенного наводнением аграриям Иркутской области, подтвержденная Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, составила около 420 млн рублей. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков.

Глава ведомства пояснил, что экспертизу в Минсельхозе России прошли и включены в реестры на возмещение ущерба пять сельскохозяйственных организаций, 44 крестьянских (фермерских) хозяйства и 2822 личных подсобных хозяйства.

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Илья Сумароков напомнил, что в регион из резервного фонда Правительства Российской Федерации уже поступили 179,6 млн рублей. Собрано 54 заявления на перечисление средств. Ведется подготовка документов для осуществления финансирования.

Продолжается работа по установлению ущерба и приему документов на выплаты из областного бюджета в рамках указа Губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Инициатива главы региона предусматривает компенсации за утрату посевов, сельскохозяйственных объектов и сооружений, гибель сельскохозяйственных животных, людям, ведущим садоводство, огородничество, дачное хозяйство, личное подсобное хозяйство, а также выращивающим сельскохозяйственные культуры и содержащим сельскохозяйственных животных и птиц на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства на территориях, попавших в зону паводка.


/ СИА /
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