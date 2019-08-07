Иркутские маршрутки проверяют на токсичность и дымность выхлопных газов

В Иркутске проходят рейды по замерам дымности и токсичности выхлопных газов. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба мэрии.

– Рейды по замеру дымности и токсичности отработавших газов автомобилей проводятся ежегодно. В первую очередь, мы проверяем маршрутный транспорт, который ежедневно курсирует по городу. Подобные рейды проходят еженедельно в разных районах города с мая по октябрь. На сегодня из всех проверенных автомобилей содержание загрязняющих веществ превышено у 45%, – отметила и.о. начальника отдела экологической безопасности и контроля комитета городского обустройства Валентина Сафонова.

Если содержание углеводородов, сажи и угарного газа превышает нормативные показатели, инспекторы ГИБДД составляют протокол об административном правонарушении на водителя транспортного средства. В случае, если автомобиль принадлежит организации, к ответственности привлекается и механик предприятия. В ходе рейда специалисты также опрашивают водителей, где они последний раз заправлялись – по результатам опроса выявляются АЗС, на которых предварительно качество топлива ставится под сомнение.