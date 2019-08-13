Когда в России появятся «умные города»

Перспективы развития российских городов связаны c концепцией «умного города» («smart city»), реализация которой началась в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Цифровая экономика». Наталья Сорокина, доцент кафедры национальной и региональной экономики РЭУ имени Г.В. Плеханова, разбирается, есть ли прямая зависимость между качеством жизни города и его превращением из обыкновенного в «умный».

Богатый – значит умный?

«Умный город» - это не просто населенный пункт, жители которого активно пользуются достижениями научно-технического прогресса. «Умным» город становится лишь тогда, когда благодаря «прорывным» техническим решениям принципиально изменяются способы удовлетворения потребностей жителей, обеспечивается устойчивое развитие среды их обитания. При этом горожане используют свои временные, финансовые, трудовые, социальные и иные ресурсы более рационально и производительно.

Исследования Глобального института McKinsey показали: города с более высоким уровнем жизни быстрее становятся «умными». Справедливо ли это утверждение для России? На первый взгляд, ответ очевиден: успешность реализации концепции «умного города» во многом определяется экономическим потенциалом города и возможностями его реализации на региональном, национальном и международном уровне. Это и выражается в более высоком качестве жизни горожан.

Для получения более обоснованной оценки сопоставим данные рейтинга городов России по качеству жизни, ежегодно составляемого компанией Domofond.ru., и активности городов на портале «Умный город», созданного в целях формирования эффективной системы управления городским хозяйством и обеспечения горожанам безопасных и комфортных условий проживания. Именно усилиями по внедрению передовых цифровых и инженерных решений в городскую и коммунальную инфраструктуру, по нашему мнению, в существенной степени определяются перспективы города стать «умным городом». Рейтинг городов по качеству жизни представляет собой субъективную оценку горожанами таких параметров их жизни, как: безопасность, чистота, экология, общественный транспорт, дороги и парковки, магазины и рынки, спорт и отдых, инфраструктура для детей, дружелюбие соседей, работа коммунальных служб, соотношение доходов и стоимости жизни.

Небольшие, шустрые

Прямая зависимость между численностью жителей города, качеством жизни населения и перспективами вхождения в группу «умных городов» отсутствует. Городами-лидерами рейтинга качества жизни в 2018 году стали удаленные от центра сравнительно небольшие города с численностью населения до 300 тыс. человек. Первое место в рейтинге из 150 позиций занимает Анапа – город с населением 81,4 тыс. человек. В тоже время, следует отметить активность городов-лидеров рейтинга в сфере освоения информационных технологий: по данным портала «Умный город», по количеству реализуемых проектов они существенно превосходят города-аутсайдеры рейтинга.

Так, Анапа в настоящее время реализует четыре проекта, нацеленные на обеспечение энергоэффективности, развитие городских информационных систем и общественного транспорта. При этом сопоставимые по числу жителей с Анапой города Ногинск (146 место в рейтинге) и Ачинск (147 место в рейтинге) реализуют только одно направление проектов – энергоэффективность. Можно предположить, что в будущем города-лидеры рейтинга получат преимущества перед городами-аутсадерами, поскольку раньше начали внедрение широкого круга цифровых решений и, соответственно, быстрее получат отдачу от них.

Амбиции и потенции

Успешность эволюции города из обыкновенного в «умный» в многом определяется его возможностями в сфере реализации экономического потенциала, что косвенно отражают показатели состояния муниципальных финансов, в частности – наличие и уровень дефицита бюджета. Все города-аутсайдеры рейтинга имеют значительный дефицит бюджета, в структуре их доходов существенную долю занимают безвозмездные поступления. Не обладая ни мощным инвестиционным потенциалом, ни высоким уровнем социально-экономического развития они имеют весьма ограниченные возможности по привлечению заимствований.

Между тем, финансовое положение города формирует ресурсную основу и для обеспечения достойных условий жизнедеятельности горожан, и для реализации инновационных решений, направленных на достижение высокого уровня технологичности городской инфраструктуры. Об этом свидетельствует тот факт, что Москва, занимая лишь 18 место в рейтинге качества жизни населения, уже сегодня реализует 94 проекта по развитию инфраструктуры «умного города» в строительстве, экологии, энергоэффективности, безопасности, транспорте и других сферах.

Города-аутсайдеры рейтинга, внедряя цифровые решения, делают акцент на экономической эффективности, в том числе, на развитии сервисной составляющей городской среды. Лидеры развивают комплексные решения сразу в нескольких приоритетных областях городской и коммунальной инфраструктуры. В современных городах в качестве таких интегрированных решений выступают меры по снижению остроты транспортной проблемы, позволяющие горожанам экономить свое время, энергию и финансовые ресурсы. В сложившейся ситуации следует ожидать, что эффект от реализации цифровых решений в городах-аутсайдерах рейтинга будет менее выраженным.

Что имеем

Очевидно, что более развитые в экономическом плане города быстрее осваивают новые цифровые и инженерные решения, активнее внедряют их в систему управления хозяйством. Ключевыми условиями, обеспечивающими эволюцию российских городов в «умные города», являются:

освоение новых информационных технологий, предусмотренных национальной программой «Цифровая экономика РФ»;

изменение распределения налоговых источников между уровнями бюджетной системы для сбалансированности местных бюджетов;

высокая мотивация города на реализацию комплексных, интегрированных решений, создающих мультипликативные эффекты в отраслях и секторах экономики города («умное» уличное освещение, «умный» общественный транспорт, «умный» мониторинг отходов и др.).

Наконец, самое главное – городские власти совместно с населением, бизнесом и другими заинтересованными сторонами должны определить приоритетные направления стратегического развития города и на этой основе задать целевые уровни внедрения цифровых и инженерных решений в коммунальную инфраструктуру для формирования комфортной и безопасной среды проживания горожан.