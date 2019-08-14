Почему упал российский рынок страхования жизни

Статистика показывает, что страхование жизни является востребованным страховым продуктом. Но, несмотря на это, темпы роста этого рынка снижаются. Юлия Ахвледиани, профессор кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова, выясняет, какие шаги необходимо предпринять, чтобы способствовать его стабильному развитию.

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Современное состояние

По данным Банка России, сумма страховых премий по страхованию жизни в 2018 году составила 452,4 млрд рублей, или почти 31% от объема страховых взносов по всем видам добровольного и обязательного страхования. В 2008 году страхование жизни составляло 1,6% общего объема собранных премий. За десять лет российский рынок страхования жизни значительно вырос. Отметим, что это связано с увеличением доли инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в общем объеме взносов.

В I квартале нынешнего года на инвестиционное страхование жизни приходилось 48% всех премий, на накопительное — 22%, на кредитное — 19%, на прочие виды — 10,6%. В пятерку лидеров по сборам страховых премий в I квартале 2019 года вошли следующие страховые компании: «Сбербанк страхование жизни» — 37,6% премий; «АльфаСтрахование-Жизнь» — 10,6%; «Ренессанс жизнь» — 5,9%; «Капитал Лайф Страхование жизни» — 4,7%; «ВСК — Линия жизни» — 4,6%. Вместе с тем по результатам I квартала 2019 года сборы страховых премий по страхованию жизни сократились на 5,5% и составили 94,8 млрд рублей.

Инвестиционное страхование жизни — это продукт с определенной степенью риска. Граждане, осознавая рискованность в I квартале, проявили осторожность, и по расчетам Всероссийского союза страховщиков (ВСС) премии по ИСЖ сократились на 26%, составив 46 млрд рублей.

Эксперты и крупные страховщики прогнозируют повышение рынка страхования жизни в 2019 году за счет развития накопительного страхования жизни, которое в I квартале возросло на 51% и стало драйвером роста.

Сейчас по договорам страхования жизни 46% составляют кредитные виды, 10,4% — накопительное страхование жизни, а 9,4% — ИСЖ. Указаниями Центробанка предусмотрена обязанность страховщиков информировать клиентов о рисках и условиях договора ИСЖ, а также о порядке расчета инвестиционного дохода и возврата денежных средств при расторжении договора страхования.

Проблемы на рынке

Анализ развития страхования жизни показывает заметный спад, что связано со снижением эффективности ИСЖ: по договорам страхования со сроком на пять лет доходность составила 2,4%, сроком на три года — 1,9%. По мнению Банка России, это отрицательная реальная доходность ИСЖ. Кроме того, за I квартал 2019 года на 85% увеличилось количество жалоб в ЦБ со стороны страхователей по договорам страхования жизни.

Важной проблемой является недостаточное информирование потребителей об условиях ИСЖ, частое и намеренное введение клиентов в заблуждение по данному страховому продукту со стороны страховщиков и банков.

Другой проблемой является мисселинг — это недобросовестная практика продаж ИСЖ за счет предоставления потребителям страховых продуктов неполной информации о страховой услуге, рисках и условиях договора.

Перспективы

Введение стандарта ВСС о необходимости разъяснения рисков инвестиционного страхования жизни, а также указания Банка России о стандартных требованиях к договорам ИСЖ будут способствовать эффективному развитию страхования жизни и снижению мисселинга. Обязательное информирование клиентов, разъяснение рисков и условий ИСЖ позволят потребителям страховых услуг делать правильный выбор инвестиционного страхового продукта и дадут его четкое понимание при заключении договора ИСЖ.

Концепцией по совершенствованию регулирования инвестиционного страхования жизни, разработанной Банком России, обозначены направления дальнейшего развития страхования жизни. Кроме того, в ней уделяется внимание осуществлению мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности потребителей страховых услуг, а также публичному раскрытию информации о выявленных фактах недобросовестных продаж со стороны страховых организаций и их посредников.

Введение правовых новаций, касающихся разъяснительной работы по заключению договоров ИСЖ, будет способствовать стабильному развитию рынка страхования жизни. Следует ввести единые требования для всех сотрудников, занимающихся заключением таких договоров, и проводить обязательное повышение их квалификации.