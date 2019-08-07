Потребление алкоголя в России соответствует среднеевропейскому уровню

Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года. В случае запрета усложнится работа магазинов. Без специального программного обеспечения, позволяющего «считать» крепость напитка на кассе, сотрудникам придется изучать этикетку и сопоставлять данные с возрастом покупателя. Такое усложнение работы сотрудников на кассе может привести с одной стороны к росту ошибок продавцов, с другой стороны — к снижению скорости кассового обслуживания покупателей., считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— Мы полностью согласны с позицией Минэкономразвития. И у нас есть еще несколько аргументов. Многие мои друзья служили в горячих точках. Выглядит очень забавно, в армии с 18 служить можно, не дай Бог ведь придется воевать по-настоящему, а водку пить нет. Такое впечатление, что новация придумана мамашами, которые так и не хотят выпустить сына из-под юбки. Есть, кстати, индустрия ночных клубов и прочих развлечений, которые очень популярны у молодежи. А там без крепкого алкоголя, соответствующей музыки и танцев никуда.

Когда в России появилась «беленькая», точно никто не знает, эта тайна скрыта во глубине веков. Некоторые историки полагают, что белое хлебное вино привезли в Россию из Скандинавии в XVI веке, другие полагают, что на 100 лет раньше из Генуи. Крепость напитка в нашей стране никогда не была догмой, традиционно выпускались разные сорта – 38, 45 и даже 56 градусов. Популярность водки в России, вероятно, объясняется холодным климатом, вино больше подходит для стран Средиземноморья. Существует также очень распространенный миф о том, что Россия спивается. На самом деле, по официальной статистике, потребление алкоголя в нашей стране соответствует среднеевропейскому уровню.

В свое время автор этих строк был членом московского Клуба любителей виски, так что вопрос был изучен достаточно подробно. И здесь на первый план опять выходит вопрос качества. Качественный алкоголь не только украшает жизнь, но и позволяет более быстро находить контакт с собеседником, быстро расслабиться в случае необходимости, что также очень важно для людей, которые делают карьеру в реальной конкурентной среде. Крепкий качественный алкоголь также может быть очень хорошим катализатором контакта с прекрасным полом. Давно известно, что женщина должна быть настолько умна, чтобы нравиться глупым мужчинам, и настолько раскованна и вульгарна, чтобы нравиться умным.

Как известно, еще в далеком 2009 году наши власти начали борьбу за так называемый здоровый образ жизни, начав активную войну с табаком и алкоголем. Нельзя сказать, что проблемы нет в принципе. Однако современная политика в данном вопросе, к сожалению, иногда напоминает печально известную горбачевскую антиалкогольную кампанию. Хорошо известно, что основной вред нации наносит именно некачественная, паленая водка, взять под контроль ее производство – требование национальной безопасности. Решить данный вопрос можно, введя государственную монополию на производство водки и начав жесткую борьбу с прочими производителями. Данный вопрос рассматривался, однако наше правительство в итоге отказалось от национализации водочных компаний, сославшись на отсутствие средств на выкуп у собственников соответствующих пакетов акций и невозможности ими эффективно управлять.

В свое время правительство нашло значительные средства на выкуп пакета казначейских акций и получение прямого контроля в «Газпроме». При этом в России достаточно эффективных предприятий, контролируемых государством, в то, что государство в принципе не может быть эффективным собственником, верят лишь ортодоксальные либералы, которых сейчас в России днем с огнем не найдешь. Проблема борьбы с некачественным алкоголем, конечно, сейчас стоит не так остро как в 90-е, однако, наверное, это единственная проблема, которая однозначно требует вмешательства государства.