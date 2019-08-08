Дмитрий Певцов тонул в ледяном Байкале без дублёра

На Байкале завершились съёмки художественного фильма «Даю посадку» c Дмитрием Певцовым в главной роли. Команда приступает к этапу, который в кинематографе называют «постпродакшн»: монтаж, цветокоррекция, дубляж, визуальные эффекты, компьютерная графика, музыкальное оформление, создание титров и т.д.

Фото: А. Архипенко

О проекте в цифрах

6 съёмочных дней, команда более 70 человек, бюджет 9,5 миллионов рублей, 30 единиц техники (включая самолёт, вертолёт и разбитую лодку), 4 актёра (Дмитрий Певцов, Татьяна Скороходова, Иван Бровин, Александр Булдаков), более 2000 человек, выразивших желание попасть на съёмки, 1000 литров горючего, 25 роликов бэкстейджа, более 300 публикаций и упоминаний в СМИ, около 100 дублей, терабайты отснятого материала и одна пережитая в поле в момент съёмок гроза.

Фото: А. Архипенко

О погоде

Основная интрига, сопровождавшая съёмочный процесс — непредсказуемость байкальской погоды. В сценарии, который Анастасия Зверькова писала 4 года, события кульминационной сцены происходят в шторм. Байкал щедр на непогоду, но удастся ли реализовать ключевую сцену со штормом? График был составлен так, чтобы при любом ухудшении погоды и появлении необходимых волн вся группа бросала съёмки других сцен и немедленно приступала к съёмкам на воде. Каждую секунду команда была на низком старте, а вот Байкал пять из шести съемочных дней был как зеркало.

Становилось страшно от мысли не снять эту сцену. Это грозило переносом съёмок на осень и значительным увеличением бюджета проекта. Хуже того, процесс мог бы затянуться из-за плотного рабочего графика Дмитрия Певцова в столичном театре «Ленком».

Об опасности

И в последний съёмочный день Байкал внял мольбам кинематографистов. Выходить в открытый волнующийся Байкал и долго оставаться под водой исполнителю главной роли Дмитрию Певцову было опасно. Это готов был сделать дублёр, но Дмитрий отказался от его помощи и все три дубля (в общей сложности около получаса) отыгрывал сцену борьбы со стихией сам. Позже он рассказал, что был удивлен прозрачностью воды, через толщу которой видел каждый камень на дне озера.

Выйдя из воды под аплодисменты съёмочной группы, Дмитрий отметил, что он был вдохновлен работой команды, которая не щадила себя во время съёмок. Признался, что в последние годы не слишком пристально следит за дальнейшей судьбой тех картин, в съёмках которых принимает участие. Но сейчас ему бы хотелось, чтобы всё получилось.

Дмитрий Певцов, народный артист России:

Фото: К. Шипицын

— Здесь какие-то психи работают в хорошем смысле. Общество прекрасных психов, которые вместе хотят делать какое-то хорошее дело.



Анастасия Зверькова, режиссёр, автор сценария:

Фото: К. Шипицын

— После пяти лет работы в документальном кино я привыкла разговаривать на площадке шёпотом, чтобы герои не замечали присутствия камеры. И сделаться из «невидимки» центром внимания было непросто: давать команды, спорить, настаивать на своём. К счастью, съёмочная группа с пониманием отнеслась к тому, что я не сразу освоила громкоговоритель.

Отличие игрового кино от документального я прочувствовала за два дня до съёмок, когда мимо меня по голоустенской дороге на скорости промчался незнакомый грузовик. Он вёз буфет, стол, станину от швейной машинки и всё, что было упомянуто в сценарии, который в тот момент был зажат у меня под мышкой. Момент точной материализации задуманного, как сбывшаяся мечта — и радостен, и страшен одновременно. Для меня именно он отличает игровое кино от документального.

Говоря о работе с артистом такого уровня как Дмитрий Певцов, хочу акцентировать на том, что он не просто звезда, а в первую очередь — Мастер, для которого главное — воплощение замысла. Даже в сценах, где можно было привлечь дублёра, он всё делал сам — от погружения в ледяную воду до управления старым мотоциклом с коляской. Но главное — постоянно концентрировал внимание на вопросе «Как не наврать зрителю?». Шесть дней, проведённые с ним, по приобретенному опыту я приравниваю нескольким годам работы на площадке.

Справка

«Кинокомпания Юрия Яшникова» работает над короткометражным фильмом с Дмитрием Певцовым в главной роли. Его рабочее название — «Даю посадку». Это история о судьбе смотрителя аэропорта. Роль главной героини исполняет иркутская актриса Татьяна Скороходова.

Действие фильма происходит на заброшенном аэродроме на берегу Байкала. Главный герой фильма — бывший лётчик и директор этого аэродрома Алексей, который переживает депрессию после смерти жены. В фильме ему предстоит сделать выбор между жизнью в окружении любящих его людей и миром прошлого, которым он окружил себя, чтобы уйти от реальности.

Работа над проектом завершится в конце 2019 года, затем создатели отправят его на российские и международные кинофестивали. После того, как фильм оценят профессионалы, его увидит широкая зрительская аудитория.