В День строителя – признание от Сбербанка

Байкальский банк поздравил строительные компании Иркутской области, с профессиональным праздником. В рамках сотрудничества были подведены итоги конкурса в номинации «Партнер №1 по жилищному кредитованию». По результатам первого полугодия 2019 года лучшей признана компания-застройщик Группа компаний «СТК».

Церемония награждения состоялась в канун Дня строителя, на традиционной встрече партнеров. Представители 15 организаций строительной отрасли Иркутской области, совместно со специалистами жилищного кредитования Байкальского банка, в неформальной дружеской обстановке подвели итоги сотрудничества, обсудили ключевые моменты – совместную работу на платформе ДомКлик, реализацию строительных проектов с помощью экскроу-счетов, онлайн-сопровождение ипотечного кредитования и др.

Дарья Ефимова, заместитель управляющего Иркутского отделения № 8586 Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«День строителя — это своего рода окончание календарного года профессиональных достижений в строительной отрасли и начало года нового. И это прекрасный повод сказать нашим партнерам «спасибо» за совместные проекты для жителей Иркутской области и других территорий. Время активного строительства жилых массивов диктует новые условия развития рынка жилья и банковских услуг, и мы стремимся держать высокую планку качества».

Юлианна Лисаускайте, руководитель отдела маркетинга АО ФСК «Новый город»:

«Профессиональный год наша компания завершает успешно, нам, конечно, он запомнится крутым совместным проектом со Сбербанком по виртуальной презентации ЖК «Атмосфера». Это было абсолютное попадание в потребности покупателей новых квартир на этапе застройки. И то, что банк вовлекает в подобные мероприятия своих партнеров – здорово. Приятно и то, что наш профессиональный праздник – День строителя, становится поводом для встречи со всеми коллегами».