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Прокуратура потребовала от иркутского застройщика получения заключения государственной экспертизы

8 августа 2019

Прокуратура провела проверку соблюдения строительной компанией требований федерального законодательства в сфере долевого строительства при возведении многоквартирных домов в Ленинском районе Иркутска.

В ходе проверки установлено, что застройщик многоквартирного дома не получил заключение государственной экспертизы. Прокуратура потребовала устранить нарушение, однако в течение длительного времени экспертиза в отношении проектной документации и результатов инженерных изысканий так не была проведена.

В связи с этим прокурор Ленинского района обратился в  суд с требованием обязать застройщика принять меры по получению на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по строительству многоквартирного жилого дома положительного заключения государственной экспертизы.

Суд, согласившись с позицией прокурора района, удовлетворил исковые требования.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.


/ СИА /
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