Прокуратура проверит использование бюджетных средств при ликвидации последствий наводнения в Иркутской области

В прокуратуре Иркутской области состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению законности в процессе деятельности по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения.

В заседании приняли участие руководители региональных Службы государственного финансового контроля, Контрольно-счетной палаты, Управления федерального казначейства. В ходе межведомственного совещания обсуждался порядок информационного взаимодействия между органами прокуратуры и ведомствами при проведении контрольных, экспертно-аналитических мероприятий в рамках режима чрезвычайной ситуации федерального характера и их результатах.

Участники совещания обменялись проблемными вопросами, разработали пути их решения, договорились об оценке законности использования бюджетных средств, поступающих в целях устранения последствий чрезвычайной ситуации, определили конкретные мероприятия и сроки их проведения.