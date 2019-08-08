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Прокуратура проверит использование бюджетных средств при ликвидации последствий наводнения в Иркутской области

8 августа 2019

В прокуратуре Иркутской области состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению законности в процессе деятельности по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения.

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В заседании приняли участие руководители региональных Службы государственного финансового контроля, Контрольно-счетной палаты, Управления федерального казначейства. В ходе межведомственного совещания обсуждался порядок информационного взаимодействия между органами прокуратуры и ведомствами при проведении контрольных, экспертно-аналитических мероприятий в рамках режима чрезвычайной ситуации федерального характера и их результатах.

Участники совещания обменялись проблемными вопросами, разработали пути их решения, договорились об оценке законности использования бюджетных средств, поступающих в целях устранения последствий чрезвычайной ситуации, определили конкретные мероприятия и сроки их проведения.

 


/ СИА /
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