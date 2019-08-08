Четыре несанкционированных свалки ликвидировали в Ольхонском районе

Прокурор Ольхонской районной прокуратуры обратился в суд к Министерству лесного комплекса Иркутской области с требованием ликвидации несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на особо охраняемых территориях экологической зоны лесных участков Бугульдейского лесничества. Суд иск удовлетворил.

Судебные приставы вручили представителям Министерства лесного комплекса региона постановление о возбуждении исполнительных производств, однако требование не было исполнено в установленный срок. В связи с чем, с Министерства взыскали исполнительский сбор в размере 200 тыс. рублей, а также привлекли к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму 920 тыс. рублей.

Данные меры способствовали ликвидации несанкционированных свалок, протяженность которых составляла от 1 до 5 километров в лесу в местности Волчья Падь и при въезде в пос. Бугульдейка, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.