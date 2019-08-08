8% сибиряков готовы добираться на работу на велосипеде

Служба Исследований HeadHunter провела опрос соискателей, чтобы выяснить, как добираются на работу жители Сибири, и кто из них отдает предпочтение самому экологичному транспорту – велосипеду.

Оказалось, что чаще всего сибиряки пользуются общественным транспортом, чтобы добраться до работы, этот вариант отметили 41% участников опроса, 32% используют для этой цели личный автомобиль, у 10% работа находится в пешей доступности, а вот 8% доезжают на велосипеде. Чаще всего последним вариантом пользуются представители «Рабочего персонала», «Искусства, развлечений, масс-медиа» и ИТ.

Более половины соискателей, пользующихся велосипедом в поездках на работу, считают это возможностью развеяться и передохнуть (69%). Ещё 51% считают это экономией. А вот 32% отдают предпочтение велосипеду, так как выступают за экологически чистый город.

Но, как показал опрос, далеко не все готовы использовать велосипед, в качестве основного транспортного средства. Почему? Основная причина, по которой сибиряки не пользуются велосипедом, чтобы доезжать до работы — это отсутствие возможности принять душ после дороги (43%). 38% опасаются за свою жизнь, т.к. в их городах нет оборудованных велодорожек, и нужно ехать по проезжей части. А 34% считают, что на велосипеде до работы добираться слишком долго.