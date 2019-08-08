Поверив в наследство на 2 млрд рублей, житель Братска стал жертвой мошенников

Почти четверть миллиона заплатил мифическому адвокату братчанин в надежде на получение наследства от якобы умершего за границей родственника.

В ходе проведённой проверки было установлено, что в августе прошлого года на электронный адрес потерпевшего поступило сообщение о необходимости вступления в права наследования имущества скончавшегося в одной из азиатских стран родственника.

Несмотря на то, что о существовании почившего ранее ему ничего не было известно, мужчина решил, что может побороться за наследство, составившее в пересчёте на российскую валюту сумму, превышающую 2 миллиарда рублей. Отстоять право на эти деньги ему должен был помочь адвокат, услуги которого наследнику необходимо оплатить заранее. Гонорар юристу братчанин переводил частями в течение месяца. Но миллиардером так и не стал.

В настоящее время принято решение о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, совершённого в крупном размере, сообщает пресс-служба МВД по Иркутской области.