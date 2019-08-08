Памятник маршалу Георгию Жукову установили в Монголии

Монтаж четырехметровой бронзовой скульптуры маршала Георгия Жукова завершили в Монголии иркутские специалисты. Памятник размещен в строящемся новом сомонном (районном) центре Халхин-Гол, который включает в себя объекты администрации, школы, детского сада, дома культуры, госпиталя. Об этом сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Договоренность об установке памятника была достигнута во время встречи Президента Х.Баттулга и Губернатора Иркутской области Сергея Левченко в июне прошлого года в рамках серии мероприятий «Российско-Монгольская инициатива». По поручению главы региона был заключен договор с действительным членом Российской академии художеств, скульптором-монументалистом Александром Мироновым. Он вылепил и отлил из бронзы авторский повтор памятника маршалу Г.К. Жукову, который установлен в микрорайоне Солнечный в Иркутске.

Строительство нового сомонного центра Халхин-Гол планируется закончить к 3 сентября, когда на празднование 80-летия победы советско-монгольских войск в битве на реке Халхин-Гол в Монголию приедет Президент РФ Владимир Путин.