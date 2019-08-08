В Катангский район направлена группа пожарных для защиты населенного пункта Ика от лесного пожара

10 огнеборцев Усть-Кутского пожарно-спасательного гарнизона направлены в населённый пункт Ика Катангского района для усиления группировки пожарных и защиты посёлка от лесного пожара. Как сообщает 8 августа пресс-служба МЧС по Иркутской области, пожар действует в 13 километрах от населенного пункта на площади 22 тысячи 314 га.

Кроме того, в опасно близости зарегистрировано еще 4 пожара в 5-ти километровой зоне:

- в Бодайбинском районе в 3 км от н.п. Светлый, действует на площади 971 га;

- в Катангском районе в 5 км от н.п. Бур, действует на площади 59 га;

- в Киренском районе в 3 км от н.п. Никольск, локализован на площади 105 га;

- в Мамско-Чуйском районе в 5 км от н.п. Луговский, действует на площади 146 га.

В целом, в 10-ти километровой зоне от населённых пунктов действует 11 пожаров.

По состоянию на утро 8 августа в Иркутской области действуют 136 пожаров: Бодайбинский - 21, Жигаловский - 4, Казачинско-Ленский - 3, Катангский - 22, Качугский - 4, Киренский - 24, Мамско-Чуйский - 30, Нижнеилимский - 11, Усть-Илимский - 2, Усть-Кутский - 14, Усть-Удинский – 1. Общая площадь природных пожаров составляет 668 тысяч 579 га. По сравнению с предыдущими сутками площадь действующих очагов уменьшилась на 14 тысяч 124 га.