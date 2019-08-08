Катер загорелся на Богучанском водохранилище в Усть-Илимске

Катер «Вигор», получивший повреждения в результате возгорания, затонул сегодня в 10.30 утра вблизи лодочной станции «Альбатрос» на Богучанском водохранилище в городе Усть-Илимске Иркутской области. Двое человек успели покинуть катер.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области, по предварительной информации, происшествие было вызвано неисправным оборудованием. Двое человек покинули катер и успешно добрались до причала. К месту была вызвана бригада «скорой помощи» - мужчин доставили в лечебное учреждение.