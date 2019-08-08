История "Русала": через лихие 90-е, кризисы и санкции к строительству заводов, парков и посёлков

Посуда, банки для напитков, мобильные телефоны, компоненты для авиации и космической промышленности — вот лишь небольшой список отраслей, в которых используется алюминий. И это неудивительно: физические свойства этого металла в соотношении с ценой делают его по-настоящему незаменимым во многих областях.

Однако мало кто знает, что крупнейшим производителем алюминия в мире является российская корпорация — "Русал". На долю компании приходится почти пятая часть рынка этого металла.

Вместе с тем история компании была не самой простой. О том, как удалось пройти через лихие 90-е, когда большинство заводов были поставлены на грань вымирания, как происходило слияние заводов, как компания пережила кризис и падение цен на металлы, как попала под санкции и как продолжает строить заводы, рассказывает Лайф в материале "Как закалялся самый современный металл?".