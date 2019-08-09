«Разработки есть, нужны инвестиции и выход на зарубежные рынки». Яна Шевченко о Байкальском международном форуме партнеров

«Мы никуда не денемся от экспорта чистого сырья, но наша задача – создать в Иркутской области производства высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции с получением максимальной добавленной стоимости, развить проекты несырьевого экспорта. И такие инвестиционные проекты в регионе уже есть», – говорит Яна Шевченко, генеральный директор АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской области» (АИРИО), директор Фонда развития промышленности Иркутской области. Она рассказала SIA.RU, какие из этих проектов будут представлены на Байкальском международном форуме партнеров.

Яна, одна из ключевых тем форума – экспортный потенциал региона и возможности Иркутской области. При этом все знают, что Иркутская область богата природными ресурсами: 27% ВРП приходится на добычу полезных ископаемых. Где, по вашему мнению, кроется потенциал?

– Потенциал Иркутской области – в различных видах экспорта. Регион многогранен и это позволяет развивать массу несырьевых производств и продуктов. В то же время, мы никуда не денемся и от экспорта чистого сырья, потому что, как вы правильно заметили, в области сосредоточены крупнейшие запасы угля, нефти, природного газа, золота, слюды и леса. Наша задача – создать производства высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции с получением максимальной добавленной стоимости.

Например?

– Например, заняться комплексной переработкой леса, которая позволит использовать и высококачественное, и низкокачественное сырье. И такие проекты в области уже есть. Только за последние 1,5 месяца два региональных проекта прошли одобрение экспертного совета Фонда развития промышленности РФ на получение совместного займа от федеральных и региональных институтов развития. Привлеченные средства пойдут на строительство заводов по изготовлению несырьевого продукта – топливных пеллет. Один из проектов полностью ориентирован на экспорт. В качестве сырья будут использоваться отходы лесопиления: опил и щепа. В 2019 года Россия увеличила объем экспорта топливных пеллет в Евросоюз на 22,7%, динамика обещает и дальше быть положительной. Наряду с продуктами лесопереработки перспективные экспортные товары – это, в первую, очередь, продукция пищевой и фармацевтической промышленности.

Государство предпринимает достаточные меры для поддержки несырьевого экспорта?

– Хорошего никогда не бывает много (улыбается). В настоящее время в арсенале государства много инструментов финансовой государственной поддержки экспорта и экспортной деятельности. Это и специальная программа КППК для поддержки экспортеров, финансирование экспортных операций различными банками, льготное кредитование, отсрочка налоговых платежей, выдача займов ФРП РФ.

Фото: А. Фёдоров

Если говорить о нашем регионе, то в Иркутске действуют Фонд развития промышленности, Фонд микрокредитования, Областной гарантийный фонд, Фонд поддержки предпринимательства. Деятельность институтов развития КРИО и АИРИО также направлена на развитие региональной промышленности и несырьевого экспорта. Достаточно предоставить проект и, пройдя определенную экспертизу, можно претендовать на получение финансовых средств и различных преференций. Для привлечения инвестиций и ускоренного развития экономики по всей стране создаются ТОСЭР с льготными налоговыми условиями и упрощёнными административными процедурами. Государству следует и дальше развивать и совершенствовать меры поддержки бизнеса.

На территории Приангарья в настоящее время реализуются как масштабные инвестиционные проекты, так и более мелкие проекты. Если взять всю совокупность, то каких проектов больше? Связанных с сырьем?

– Если говорить в абсолютных цифрах, то, безусловно, в денежном эквиваленте доля крупных проектов, связанных с добычей сырья, больше. А вот в количественном выражении, число проектов, ориентированных на несырьевой экспорт, опережает число масштабных сырьевых производств. Другое дело, что все эти проекты развиваются в сфере малого и среднего бизнеса. И их доля налоговых поступлений в бюджет неоспорима меньше сырьевых гигантов.

Можете привести пример реализации инвестиционных проектов несырьевого профиля?

– Да, конечно. Яркие примеры – компании «Биотопливо Иркутск» и «Пик Био», которые занимаются производством топливных пеллет, и уже запускают вторую линию производства.

Наш иркутский завод «Медтехсервис», который с привлечением корейских инвестиций запустил производство тест-полосок для глюкометров с уникальным составом карбоновой пасты для нанесения ферментных электродов. В премиальных марках ведущих производителей для этой цели используют золотое напыление. Но применение карбона позволило снизить себестоимость продукции.

Есть хорошие примеры в пищевой промышленности. На сопровождении у АИРИО были проекты шелеховской фабрики по выращиванию грибов и комплекс по выращиванию индейки в Ангарском районе. В результате оба проекта получили финансовую поддержку КРИО и успешно развиваются.

Сейчас на сопровождении в Агентстве инвестиционного развития проект «Дикая Сибирь» по производству ягодного пюре из дикорастущих ягод. Это отличный пример несырьевого экспорта. Эксперты в один голос прогнозируют стабильный рост спроса на экопродукцию. В настоящее время инициатор проекта – Александр Деев – занимается подготовкой необходимых документов и сертификатов на продукцию, которые позволят ее экспортировать.

Фото: А. Фёдоров

Агентство инвестиционного развития является участником одной из секций форума «Возможности инвестиционного сотрудничества компании «Али-Баба» (КНР) и предпринимателей Иркутской области». О чем планируете рассказать?

– Мы представим на сессии ряд проектов, которым необходимы инвестиции либо выход на китайский рынок. О своих проектах расскажут сами инициаторы проектов. Это и уже упомянутая мной «Дикая Сибирь», завод «Медтехсервис» с производством уникальных тест-полосок для глюкометров, усольская торговая марка Anna Freza по производству женской одежды.

Уникальный проект, не имеющий аналогов в России, представит ООО «Сибинвестгрупп». Компания разработала роторную управляемую систему – инструмент для управляемого наклонно-направленного бурения нефтяных и газовых скважин средней сложности. В настоящее время российская нефтяная отрасль для этих целей использует импортное оборудование. В условиях политики импортозамещения России необходимо создать аналогичный отечественный продукт. Разработка есть, нужны инвестиции. Будут и другие проекты, с которыми можно ознакомиться, непосредственно посетив эту сессию. Приходите, будет интересно.

Посмотреть программу, зарегистрироваться для участия в форуме, выставке и бирже контактов можно на сайте http://www.bmfp.ru/index.php/ru/ , а также по e-mail: dcp@tppvs.ru или по тел. 8 (3952) 33-51-00.

Байкальский международный форум партнеров организован Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири и приурочен к 45-летию организации. Спонсорами и партнерами БМФП выступили Банк ВТБ (ПАО), ООО «Иркутская нефтяная компания», АО «Саянскхимпласт», ГП «ЯНТА», АО «Фармасинтез», ООО «Газпром Добыча Иркутск», ООО «Байкал-Инком», отели и туроператоры, СМИ.