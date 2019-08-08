В Тулуне в микрорайоне Березовая Роща будет построено 2,5 тыс. индивидуальных жилых домов

Микрорайон Березовая Роща в Тулуне выбрали для строительства индивидуальных жилых домов для пострадавших от паводка. Здесь будут работать три строительные компании. Первый дом площадью 55 кв. метров заложен. На очереди второй, площадью более 70 кв. метров. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

– На другом берегу Ии – строят многоквартирные дома в микрорайоне Угольщиков, работы там уже начаты. Здесь будут возводить индивидуальные жилые дома. Территория Березовая Роща отведена под строительство 2500 домов. Этого с запасом хватит для того, чтобы переселить всех, кто потерял жилье во время наводнения, – сообщил Сергей Левченко.

Предусмотрено, что приусадебный участок каждого дома в Березовой Роще составит 15 соток. Дома будут строить «под ключ» – со всей внутренней отделкой, размерами – по количеству утраченных квадратных метров или по социальной норме.

Как рассказал генеральный директор одной из трех строительных компаний Вячеслав Доброскоков, их предприятие будет строить дома по каркасной технологии с утеплением минераловатным утеплителем кнауф 200 мм. В Тулуне предусмотрено использование уже зарекомендовавших себя трехкомнатных проектов «Добрыня-3» (72 кв. м) и «Добрыня-1» (52 кв. м): зал, объединенный с кухней, две спальни, санузел, крыльцо. Здания внутри обшиваются деревянной вагонкой, полы имеют чистовой вид, отделка санузлов также предусмотрена. К домам будут подведены инженерные сети.

– Они будут полностью пригодны для жилья сразу в день сдачи. Проекты «Добрыня» – самые популярные среди одноэтажных жилых домов по каркасной технологии, мы строим их по всей России уже десять лет, за это время возведено более 10 тыс. домов, в том числе в Сибири – в Новосибирске и близлежащих регионах, – сказал Вячеслав Доброскоков.

– До Нового года в Березовой Роще появится уже довольно много домов, в которых можно будет жить, – отметил Сергей Левченко.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области напоминает, что для строительства новых районов жилой застройки с объектами социально-бытового обеспечения взамен утраченных в результате паводка, в г. Тулуне спланированы пять площадок. Для повышения эффективности работ Правительством Иркутской области определен единый государственный заказчик для строительства жилья, социальных объектов, инженерно-технических, обустройства дорог – ГКУ «Служба заказчика Иркутской области».