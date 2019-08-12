Мария Куликова, РЭЦ: «Это будет полезно не только для начинающих экспортеров, но и для тех, кто уже давно является фанатом экспорта»

В условиях нестабильного внутреннего финансового рынка, высокого курса валют, экспорт для МСБ может оказаться очень выгодным направлением. Руководитель Российского экспортного центра в Иркутске Мария Куликова в рамках Байкальского международного форума партнеров расскажет, какие услуги РЭЦ предприниматели могут получить бесплатно, почему на выставки ездить выгодно и как снизить риск неплатежа от покупателя.

Мария, одна из ключевых тем форума – экспортный потенциал региона и возможности Иркутской области. Где, по вашему мнению, кроется потенциал Иркутской области?

– Иркутская область считается сырьевым регионом, а потенциал региона кроется в развитии несырьевого неэнергетического экспорта.

Это подтверждается цифрами. В 2018 году экспорт нашего региона составил 6,991 млрд. рублей (+13,83% к 2017г.), по объему экспорта регион занимает 12 место среди субъектов РФ. При этом несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) составляет более половины – 62,5% от объема экспорта. По ННЭ Иркутская область находится на 9 месте. В целом, приведенные цифры подтверждают перспективность нашего региона в области экспорта.

Хочу обратить внимание, что, несмотря на рост, Иркутская область среди субъектов РФ снизилась на 1 пункт. Что это значит? Есть регионы, которые наращивают экспортную выручку быстрее нас. Поэтому важен не только абсолютный прирост, но и его скорость. А для этого надо понимать куда бежать.

Основными продуктами несырьевого неэнергетического экспорта являются алюминий, пиломатериалы и сульфатная целлюлоза. Доля данных продуктов в ННЭ в Иркутской области составляет 90%, при этом основная часть продукции относится к нижним переделам. Очевидно, что сложное производство продукции из сырья позволит нашей области наращивать продукцию средних и верхних переделов, а это увеличит экспортную выручку. Производство паркетной доски, фанеры высокого качества, мебельного щита и прочих продуктов может иметь высокий потенциал для экспорта.

Если рассматривать оставшиеся 10% несырьевого неэнергетического экспорта, то основную часть занимает сельское хозяйство и пищевая промышленность. Данное направление также несет в себе экспортный потенциал. В рамках развития экспорта в РФ перед Иркутской областью стоит амбициозная задача – выручка от реализации продукции АПК должна составить в 2024 году 86 млн. рублей. При этом, выручка за 2018 год составила 33,8 млн. рублей. Рост к 2017 году – 8,8%

Задача амбициозная, но, я уверена, для нашего региона вполне выполнимая.

Достаточные ли меры государство принимает для поддержки несырьевого экспорт?

– Говорить о мерах господдержки только в части экспорта, на мой взгляд, не совсем корректно. Всю поддержку надо рассматривать в комплексе, использование всех преференций позволит не только сэкономить финансовые ресурсы, но и временные.

Если говорить о поддержке экспортёров, то в настоящий момент есть финансовая и нефинансовая поддержка, региональная и федеральная. Постоянно вносятся коррективы и разрабатываются новые продукты поддержки. Также несколько раз в год рассматриваются и принимаются решения по упрощению внешнеэкономической деятельности, прорабатываются вопросы со странами партнерами по снятию барьеров на ту или иную продукцию. Работа ведется постоянно.

На мой взгляд, поддержка мощная. Те компании, которые заинтересованы в развитии экспорта и которые используют поддержку государства, имеют существенную фору перед теми, кто раздумывает или пытается самостоятельно выйти на другие рынки.

Можете привести примеры поддержки иркутских проектов несырьевого профиля?

– Я не буду говорить о крупных предприятиях, такие компании всегда имеют больше возможностей и очевидно, что их проекты успешны. Если говорить о компаниях сегмента МСП, то есть успешные проекты в области пищевой промышленности, а именно БАДов, когда компания, используя федеральную и региональную поддержку, вышла на рынки более 10 стран.

Есть перспективные и уже реализуемые проекты в области удобрений (гуматов), а компания по производству рыбных полуфабрикатов успешно покоряет рынок Монголии и сейчас ведет переговоры с Китаем.

Можно перечислять много реализованных и реализуемых проектов, у кого-то пока это разовые поставки, кто-то выходит на долговременные контракты, но с уверенностью можно сказать одно, что, попробовав один раз, захочется повторить еще.

В условиях нестабильности внутреннего финансового рынка, высокого курса валют, экспорт может быть для бизнеса очень выгодным направлением, хотя и не простым.

О чем планируете рассказать предпринимателям?

– Конечно, о федеральной и региональной поддержке экспортоориентированных предприятий. Мы будем выступать, можно сказать, дуэтом, вместе с руководителем регионального центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Антоном Шином. Расскажем, как максимально эффективно использовать предлагаемые нами услуги.

Я уверена, что информация будет полезной не только для начинающих экспортеров, но и для тех, кто уже давно является фанатом экспорта.

Наши услуги охватывают все этапы жизненного цикла экспортного проекта. Важно, что большинство услуг РЭЦ являются бесплатными, а услуги ЦПЭ позволят существенно снизить расходы на такие затратные процедуры как сертификация и патентование на зарубежных рынках.

Мы расскажем, почему ездить на выставки выгодно и как правильно к ним подготовиться, чтобы рабочая поездка принесла хоть и отложенный, но доход, а не расходы. Участники форума узнают, почему не всегда выгодно работать по предоплате, и как снизить риск неплатежа от покупателя. А что не успеем рассказать на секции, всегда будем рады дать во время очных консультаций. Очень надеюсь, что наше выступление с руководителем ЦПЭ Антоном Шином будет интересным и полезным для бизнеса.

Посмотреть программу, зарегистрироваться для участия в форуме, выставке и бирже контактов можно на сайте http://www.bmfp.ru/index.php/ru/, а также по e-mail: dcp@tppvs.ru или по тел. 8 (3952) 33-51-00.

Байкальский международный форум партнеров организован Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири и приурочен к 45-летию организации. Спонсорами и партнерами БМФП выступили Банк ВТБ (ПАО), ООО «Иркутская нефтяная компания», АО «Саянскхимпласт», ГП «ЯНТА», АО «Фармасинтез», ООО «Газпром Добыча Иркутск», ООО «Байкал-Инком», отели и туроператоры, СМИ.