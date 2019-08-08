Тулуну планируется присвоить статус ТОСЭР, чтобы бизнес мог получить льготы по уплате налогов и страховых взносов

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил в Министерство экономического развития Российской Федерации заявку на присвоение статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) городу Тулуну. Такой статус предусматривает льготы инвесторам по уплате налогов и страховых взносов, что должно повысить привлекательность моногородов для ведения бизнеса, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- После внесения Губернатором документов в Минэкономразвития специальная комиссия должна принять решение об одобрении заявки. В ней указывается перечень предпринимателей, которые готовы вести здесь бизнес. Мы со стороны фонда эту заявку поддержим. Потенциальные резиденты территории опережающего развития в Тулуне есть. После одобрения заявки Правительство России должно будет подготовить постановление о создании ТОР, - пояснила генеральный директор фонда МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева.

Руководитель фонда побывала в Тулуне и встретилась с предпринимателями, ведущими свою деятельность в районах чрезвычайной ситуации, вызванной паводком. Ирина Макиева и представители бизнес-сообщества обсудили, какие виды поддержки могут получить предприниматели, пострадавшие от стихии. В частности, это займы фонда под 0% годовых от 5 до 250 млн рублей для малого и среднего бизнеса и под 5% годовых для крупных проектов до 1 млрд рублей. Кроме того, фонд софинансирует строительство инфраструктуры под инвестиционные проекты.

- Фонд готов предложить бизнесу Тулуна для восстановления вне зоны подтопления имеющиеся меры поддержки в полном объеме. Это и наши займы, и льготная инфраструктура под инвестпроекты. Мы также рассматриваем возможность внесения изменений в работу фонда, чтобы предусмотреть особую помощь городам, оказавшимся в режиме ЧС, - рассказала Ирина Макиева.

Предприниматели, пострадавшие от паводка, на встрече в конце июля с Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и бизнес-омбудсменом Андреем Капитоновым, говорили, что в первую очередь, их интересует возможность отсрочки по банковским кредитам и освобождение от налогов, а также вопросы: как быть, если земля зоны затопления находится в собственности и именно на ней базировался бизнес, будет ли возмещен ущерб за утраченный товар и за новые кассовые аппараты, которые унесло водой. Также людей интересовали льготы по оплате за электроэнергию, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.