В Иркутске продолжается патрулирование мест массового отдыха горожан

В Иркутске проверяют места массового отдыха горожан, устанавливают стенды с правилами поведения на воде, а также правилами оказания первой помощи. Всего установлено 46 стационарных стендов.

Среди населения города Иркутска распространяются листовки с целью информирования граждан о мерах безопасности на воде. За истекший период распространено более 20000 экземпляров печатной продукции.

Кроме того, совместно с департаментом образования проводится работа с детьми и родителями по доведению информации о правилах поведения на воде. Специалисты отмечают, все несчастные случаи на воде происходят по причине незнания ситуации, невнимательности, неаккуратности, беспечности и переоценке своих реальных сил и возможностей при нахождении на водном объекте.

Патрулирование продлится до 31 августа, сообщает пресс-служба мэрии