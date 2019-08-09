Россияне теперь могут снимать наличные по картам в кассах магазинов

Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные при совершении покупки на кассах в торговых точках на отдаленных и малонаселенных территориях в 76 субъектах РФ. Это позволяет жителям регионов иметь свободный доступ к наличным средствам даже там, где нет поблизости банкоматов.

Цель проекта - увеличение доступности финансовых услуг в сельской местности. Сервис по снятию наличных реализуется на базе эквайринга Сбербанка в партнерстве с более чем 700 торговыми предприятиями, которые становятся платежными агентами банка и будут выдают наличные.

Магазины, предоставляющие такую услугу, имеют специальный указатель – наклейку с надписью «Здесь вы можете снять наличные», а так же снабжаются инструкциями для населения. Комиссия при снятии наличных по картам Сбербанка не взимается.

Новый сервис удобен и торговым точкам. Являясь банковскими платежными агентами, они получили возможность участия в маркетинговой программе Сбербанка, предусматривающей дополнительные бонусы и специальные ценовые условия. Предоставляя уникальный сервис по снятию наличных при покупке, такие магазины получают дополнительные продажи и новых клиентов.

Светлана Кирсанова, Заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Повышение доступности финансовых сервисов является одной из ключевых задач для банка. Именно поэтому мы активно развиваем проект по снятию наличных и до конца 2019 года количество торговых точек в удаленных и малонаселенных пунктах, где можно будет получить данную услугу, планируется увеличить до 3000. В будущем, кроме снятия наличных, у жителей появится возможность прямо на кассе оплачивать дополнительные услуги, например, ЖКУ. Это позволит повысить доступность банковских услуг и открыть доступ к новым форматам оплаты с использованием новейших технологий».

Согласно статистике, средний объем выдачи наличных на одну операцию составил 1200–1300 рублей. Учитывая эту статистику и специфику сельских магазинов Сбербанк установил лимит по своим картам на одно снятие наличных в размере от 100 до 5000 рублей, суточный лимит — не более 20 000 рублей. При операции обязательно введение ПИН-кода.

Оплата покупки на любую сумму дебетовой картой является обязательным условием оказания услуги.