Вышел августовский выпуск Газеты Дело

Несмотря на то, что лето в разгаре, деловые мероприятия продолжаются. В Иркутск (на Байкал) приезжают профессиональные участники разных рынков не только из других городов России, но и из-за рубежа. О чем говорили на V Байкальском саммите Российской гильдии управляющих и девелоперов, какие мероприятия планируются в ближайшее время, как себя чувствует региональный бизнес, читайте в августовском номере Газеты Дело.
«Пойди за спросом – получишь прибыль» – таково негласное правило бизнеса. Создатели ТВЦ «Галерея Revолюция» в бизнес-центре Sobranie, однако, пошли по обратному пути – сформировали свое предложение и своего потребителя. Решение открыть «центр дизайна» в здании бывшего завода 10 лет назад стало по-настоящему революционным для иркутского рынка. Как сегодня уживаются на одной площадке бизнес и творчество? Почему «просто зарабатывать деньги – скучно»? Генеральный директор УК «Система АМТ», в управлении которой находится БЦ Sobranie, ТВЦ Галерея Revoлюция, Антон Кондратьев и идейный вдохновитель ТВЦ «Галерея Revолюция», совладелец M-Studio и Design Bar Михаил Григорьев рассказали о десяти слагаемых успеха своего проекта.
V Байкальский саммит Российской гильдии управляющих и девелоперов не обошелся без жарких дискуссий. Одна из них была посвящена актуальной теме «Общественные пространства и территории: создание и управление». Почему у «сырьевого» Иркутска нет будущего? Чем бизнес может помочь государству? Сколько должно стоить качественное благоустройство? И кто должен следить за новыми общественными пространствами? Газета Дело записала самые интересные цитаты спикеров.
Чуть больше месяца остается до одного из самых ярких событий на загородном рынке Иркутска. Выставка трендов архитектуры и дизайна «Свой дом EXPO» пройдет в поселке «Патроны Парк» 14-15 сентября. Профессионалы представят свои лучшие идеи и решения, а гости смогут проголосовать за понравившиеся проекты. Но это – далеко не все, что ждет посетителей и участников выставки. Подробнее – в нашем материале.
«Продаю дом. Бетон от «Сибавиастроя» – такие объявления в Иркутске не редкость. «Бетон, с которого взлетают самолеты» – знак качества и репутации компании с почти вековым стажем. Что сегодня происходит на рынке бетона? Почему направление железобетонных изделий (ЖБИ) помогает заводу «Сибавиастроя» чувствовать себя увереннее? Чем «закрыть» просадку спроса в жилищном секторе? И почему частным заказчикам не стоит экономить на бетоне? На вопросы Газеты Дело ответил коммерческий директор предприятия Сергей Брюханенко.
Физлица вовсю пользуются облачными технологиями, начиная от «второй памяти» на телефоне до соцсетей. Бизнес, привыкший владеть собственными серверами, тоже переходит «в облака», причем спрос на эти услуги растет кратно. О том, какие новые технологии использует бизнес Приангарья, как справляется с обработкой увеличивающегося объема данных, Газета Дело попросила рассказать Андрея Березного, директора филиала МТС в Иркутской области.
«Не любая школа может стать драйвером развития территории и способом повышения капитализации. Для этого она должна быть качественной, современной, привлекательной. Если не «Вау!» как «Точка Будущего», то хотя бы «О, здорово! Хотим туда отправить своих детей», – говорит Марк Сартан, генеральный директор Центра разработки образовательных систем. О том, какими должны быть школы-драйверы он рассказал на V Саммите РГУД.
Банк ВТБ запустил пилотный проект «ДДУ для бизнеса», в рамках которого клиенты малого и среднего предпринимательства могут оформить кредит на приобретение объектов коммерческой недвижимости на этапе строительства по договору долевого участия (ДДУ).
Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», российский Центробанк ожидаемо снизил ключевую ставку на заседании 26 июля, теперь она составляет 7,25% годовых. Все ровно так, как ЦБ и анонсировал: показатель сократился на 25 базисных пунктов, регулятор указал на снижение инфляции и неустойчивый рост экономической системы. В числе рисков все так же были обозначены внешние проблемы и слишком высокие инфляционные ожидания — как будто это проблема населения, а не монетарных властей.
26-28 сентября 2019 года в Иркутске пройдёт III Байкальский форум по управлению рисками (БРИФ-2019). Форум направлен на развитие культуры управления рисками в регионах Сибири и Дальнего Востока, привлечение внимания к современным вызовам экономики и угрозам бизнеса. Организатором выступит Иркутская нефтяная компания.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел в Тулуне рабочее совещание с заместителем министра экономического развития региона Мариной Петровой и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андреем Капитоновым.
В пяти супермаркетах «Слата» внедрили инновационное приложение для контроля за сроками годности товаров. С 11 июля все продукты группы ФРЕШ и ТМС проверяются с помощью уникального французского приложения Wektoo, которое успешно используют крупнейшие ритейлеров Европы – Carrefour, E.Leclerc, Intermarche и др.