Вышел августовский выпуск Газеты Дело

Несмотря на то, что лето в разгаре, деловые мероприятия продолжаются. В Иркутск (на Байкал) приезжают профессиональные участники разных рынков не только из других городов России, но и из-за рубежа. О чем говорили на V Байкальском саммите Российской гильдии управляющих и девелоперов, какие мероприятия планируются в ближайшее время, как себя чувствует региональный бизнес, читайте в августовском номере Газеты Дело.

«Пойди за спросом – получишь прибыль» – таково негласное правило бизнеса. Создатели ТВЦ «Галерея Revолюция» в бизнес-центре Sobranie, однако, пошли по обратному пути – сформировали свое предложение и своего потребителя. Решение открыть «центр дизайна» в здании бывшего завода 10 лет назад стало по-настоящему революционным для иркутского рынка. Как сегодня уживаются на одной площадке бизнес и творчество? Почему «просто зарабатывать деньги – скучно»? Генеральный директор УК «Система АМТ», в управлении которой находится БЦ Sobranie, ТВЦ Галерея Revoлюция, Антон Кондратьев и идейный вдохновитель ТВЦ «Галерея Revолюция», совладелец M-Studio и Design Bar Михаил Григорьев рассказали о десяти слагаемых успеха своего проекта.

V Байкальский саммит Российской гильдии управляющих и девелоперов не обошелся без жарких дискуссий. Одна из них была посвящена актуальной теме «Общественные пространства и территории: создание и управление». Почему у «сырьевого» Иркутска нет будущего? Чем бизнес может помочь государству? Сколько должно стоить качественное благоустройство? И кто должен следить за новыми общественными пространствами? Газета Дело записала самые интересные цитаты спикеров.