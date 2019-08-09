По одному и тому же сценарию. Три жителя Иркутской области лишились средств на банковских картах

Мошенничеством в сети уже никого не удивишь. Незакнное списание денежных средств с банковских карт происходит практически по одному и тому же сценарию. И практически каждый день в сети мошенников попадаются те, кто обладает низким уровнем финансовой грамотности. Вчерашний день не стал исключением. Неожиданные звонки о сомнительных операциях с банковскими картами застигли врасплох трех жителей северного региона Приангарья.

Накануне 62-летний пенсионер из Братского района обратился в полицию и сообщил о хищении обманным путём денег с его банковской карты. В ходе предварительной проверки было установлено, что с телефонного номера столичного региона пострадавшему позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником службы безопасности крупного финансового учреждения и предупредил об обнаружении подозрительной активности по карте. Пенсионер тут же, якобы для отмены операции, выполнил все поставленные условия: назвал её номер, цифровые коды из пришедших сообщений и с оборотной стороны пластиковой карты. При этом он даже не обратил внимания, что сам является клиентом не того банка, так называемая служба безопасности которого решила предупредить его о хищении. Результатом такой неосмотрительности стало списание со счёта 100 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация произошла и с жительницей Правобережного района Братска. 55-летняя мастер одной из местных фирм выслушала от позвонившей ей якобы представительницы банка историю о том, что деньги братчанки пытаются снять в городе Краснодаре. Чтобы предотвратить хищение ей было предложено сообщить кодовые обозначения из поступающих SMS. Получив доступ к счёту клиентки, мошенники сняли с него 18 тысяч рублей. И в данном случае, как установлено сотрудниками полиции в ходе проверки, звонок поступил из Москвы, а мошенница представилась сотрудницей финансового учреждения, клиенткой которого потерпевшая не является.

Третьим пострадавшим стала кассир из Падунского района Братска. 44-летняя братчанка, опасаясь хищения денег, без сомнений назвала всю секретную информацию о своей карте, лишившись 6 тысяч рублей.

Полиция вновь обращает внимание граждан на то, что сотрудники финансовых организаций и их служб безопасности никогда лично не звонят клиентам, чтобы сообщить о возможных подозрительных операциях с их картами. Все вопросы об обороте денежных средств на ваших счетах необходимо решать исключительно в офисе банка или по телефону «горячей линии», номер которой находится на каждой пластиковой карте.