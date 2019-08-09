Виталий Мутко: До 1 сентября мы должны полностью оценить ущерб от наводнения

Основные параметры и сроки, по которым необходимо будет представить результаты работы по ликвидации последствий паводка, сегодня озвучил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко.

Вице-премьер обратил внимание, что ситуация с паводком в Иркутской области – является особым случаем, по которому принят беспрецедентный уровень федеральной поддержки. В рамках заседания были обозначены несколько ключевых тем, одна из которых – проведение аварийно-восстановительных работ с учетом корректировки из-за второй волны паводка.

– До 1 сентября мы должны оценить ущерб от наводнения и, как минимум, нужно иметь представление по каждому объекту, приблизительные затраты на их восстановление или строительство, чтобы вместе с вами, Минфином, Минэкономом эти вопросы посмотреть, определить какую еще финансовую помощь мы должны направить. Предварительный список был, но вторая волна нас заставляет его скорректировать. Я просил бы внимательно проработать эти вопросы, – сказал Виталий Мутко.

Как отметил заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павел Барышев, продолжается проведение работ по ликвидации последствий наводнения, проводится восстановление дамбы, дезинфекция социально значимых объектов, ведется подготовка и планирование работ по участкам, определенным под строительство нового жилья.

– Росводоресурсами совместно с министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области проведено обследование территории, подвергшейся затоплению, и составлен план первоочередных мер по восстановлению пропускной способности рек и гидротехнических сооружений. Указанные материалы представлены в Минстрой РФ для формирования программы по восстановлению жилья и объектов социальной инфраструктуры. Основные силы группировки сконцентрированы в Тулуне, очистка пострадавших территорий завершена, – отметил замминистра.

В заключение было отмечено, что в период с 8 по 15 августа планируется осуществить поэтапный вывод федеральной группировки в пункты постоянной дислокации, проведение дальнейших работ будет осуществляться силами иркутского территориального пожарно-спасательного гарнизона, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.