Виталий Мутко: Школы в зонах затопления должны быть приведены в порядок к началу учебного года

К началу учебного года школы в зонах затопления должны быть приведены в порядок. Об этом сообщил Виталий Мутко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Напомним, что из-за паводка пострадали 32 общеобразовательные организации – 18 школ и 14 детских садов.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил б организации размещения детей или семей с детьми в лагерях отдыха, в том числе, находящихся в других субъектах Российской Федерации. Правительство области проводит ежедневный мониторинг ситуации. Всего от паводка пострадал 5791 ребенок школьного возраста. На отдых и оздоровление направлены 4162 ребенка, в том числе 3974 ребенка направлены в период с 3 июля по 8 августа 2019 года. Всего для детей из пострадавших районов Иркутской области предусмотрено 5262 места в оздоровительных лагерях.

– Особое внимание уделено организации размещения пострадавших семей, имеющих детей дошкольного возраста. Для семей с такими детьми предусмотрено размещение по путевкам «Мать и дитя». Уже направлены и продолжают отдых в санаториях по путевкам 113 матерей и 176 детей из Чунского, Нижнеудинского, Тулунского, Тайшетского районов, г. Тулуна. С учетом второй волны затопления в территориях Иркутской области, в настоящее время изучается потребность в организации обучения на базе лагерей, формируются списки на отдых, оздоровление и обучение детей, – сообщил Сергей Левченко.

Планируется, что на базе Всероссийского детского центра «Океан» будет организован отдых и обучение 197 школьников из зон затопления. 580 пострадавших начнут учебный год в лагерях Иркутской области «Лукоморье» (Ангарский городской округ)» и «Надежда (г. Братск).