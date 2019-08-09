В срок до 15 августа каждый пострадавший в наводнении должен определиться с будущим местом жилья

К 15 августа должен быть составлен пообъектный план, предусматривающий обеспечение граждан, лишившихся жилья в результате наводнения в Иркутской области, жилыми помещениями. Т.е. каждый пострадавший до 15 августа должен определиться с будущим местом жилья. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

– Хотел бы сосредоточить внимание на том, что Президентом страны подписаны 2 августа изменения в Указ о мерах ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области, в соответствие с которым даны соответствующие поручения. До 15 августа необходимо разработать и утвердить пообъектный план, предусматривающий обеспечение граждан, лишившихся жилья, жилыми помещениями, соответственно установленной норме, – пояснил вице-премьер.

– У нас есть реестр, который представим к 15-му числу, где каждый гражданин определился, куда он едет, или остается на территории муниципалитета. В соответствие с этим подготовлен объем земельных участков. Это касается не только Тулуна, таких 16 земельных участков по территориям муниципалитетов, где будут развернуты дополнительные силы по строительству объектов. В основном, это индивидуальное жилищное строительство, это сельские населенные пункты, – сообщил первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства региона Руслан Болотов.