Банк «Приморье» запустил совместную акцию с сетью магазинов низких цен Fix Price

Банк «Приморье» запустил совместную акцию с сетью магазинов низких цен Fix Price — скидку 10% на весь ассортимент товаров при оплате покупки любой картой Банка.

— Клиенты Банка «Приморье» довольно часто совершают покупки в магазинах сети Fix Price, где можно найти практически всё, что нужно для дома — от батареек и косметики до посуды и школьных принадлежностей. Скидка 10% на покупку в этой сети по картам Банка станет приятным и весомым бонусом для наших клиентов, — комментирует начальник Управления транзакционного бизнеса Банка «Приморье» Дмитрий Цвиркун. — А если воспользоваться картами « Cash-back на всё», « Cash-back на продукты», «Юбилейная», «Platinum», «Union Pay Gold» или кредитной картой, «Картой Путешествий», то с этих покупок можно получить также cash-back или мили*.

Чтобы получить скидку, необходимо совершить покупку на любую сумму в магазинах сети Fix Price* и оплатить ее любой картой Банка «Приморье». Скидка распространяется абсолютно на все товары, представленные в магазинах сети: акционные, новинки, постоянный ассортимент. Также накапливаются бонусы по картам Fix Price.

— Мы заинтересованы в развитии сети на Дальнем Востоке, поэтому выбрали для сотрудничества именно Банк «Приморье» в качестве высокотехнологичного финансового партнера, у которого есть возможность внедрять современные системы эквайринга предприятиям торговли, — комментирует региональный директор Fix Price на Дальнем Востоке Никита Труктанов. — В частности, скидка применяется моментально при оплате покупок картой Банка «Приморье» в наших магазинах, то есть клиент сразу платит на 10% меньше от цены товаров. Это не самое простое технологическое решение, но Банк «Приморье» успешно его реализует.

Акция Банка «Приморье» и сети магазинов Fix Price продлится до 30.09.2019 года. В акции участвуют магазины, расположенные во Владивостоке, Уссурийске и Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре , Биробиджане, Благовещенске, и все действующие карты Банка «Приморье».

Оформить карты Банка «Приморье» в мобильном приложении, на сайте Банка, по телефону Контакт-центра 8-800-200-20-86 или в любом офисе Банка «Приморье».