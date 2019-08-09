Банк «Приморье» запустил совместную акцию с сетью магазинов низких цен Fix Price — скидку 10% на весь ассортимент товаров при оплате покупки любой картой Банка.
— Клиенты Банка «Приморье» довольно часто совершают покупки в магазинах сети Fix Price, где можно найти практически всё, что нужно для дома — от батареек и косметики до посуды и школьных принадлежностей. Скидка 10% на покупку в этой сети по картам Банка станет приятным и весомым бонусом для наших клиентов, — комментирует начальник Управления транзакционного бизнеса Банка «Приморье» Дмитрий Цвиркун. — А если воспользоваться картами «
Чтобы получить скидку, необходимо совершить покупку на любую сумму в магазинах сети Fix Price* и оплатить ее любой картой Банка «Приморье». Скидка распространяется абсолютно на все товары, представленные в магазинах сети: акционные, новинки, постоянный ассортимент. Также накапливаются бонусы по картам Fix Price.
— Мы заинтересованы в развитии сети на Дальнем Востоке, поэтому выбрали для сотрудничества именно Банк «Приморье» в качестве высокотехнологичного финансового партнера, у которого есть возможность внедрять современные системы эквайринга предприятиям торговли, — комментирует региональный директор Fix Price на Дальнем Востоке Никита Труктанов. — В частности, скидка применяется моментально при оплате покупок картой Банка «Приморье» в наших магазинах, то есть клиент сразу платит на 10% меньше от цены товаров. Это не самое простое технологическое решение, но Банк «Приморье» успешно его реализует.
Акция Банка «Приморье» и сети магазинов Fix Price продлится до
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