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Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2019 года

9 августа 2019

Банк ВТБ («ВТБ», «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за три месяца и первое полугодие, закончившиеся 30 июня 2019 года, с заключением независимого аудитора по результатам обзорной проверки данной отчетности.

Андрей Костин, Президент — Председатель Правления банка ВТБ, отметил:

«В первом полугодии мы продолжили уверенно наращивать объемы операций, увеличив доли рынка в приоритетных сегментах розницы и малого и среднего бизнеса. С учетом роста объемов кредитования, улучшения конъюнктуры процентных ставок и стабильного кредитного качества портфелей в сочетании с проактивной политикой контроля расходов, мы ожидаем сильных результатов второго полугодия 2019 года и выполнения цели по чистой прибыли на 2019 год на уровне 200 млрд рублей.

Работая над достижением запланированных финансовых показателей, мы также реализуем долгосрочные стратегические цели, продолжая трансформацию ВТБ в эффективный, клиентоцентричный, высокотехнологичный банк, добивающийся интенсивного роста, подкрепленного инициативами в цифровой экономике».

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Отчет о прибылях и убытках

млрд рублей

1П2019 г.

1П2018 г.

Изм.,%

2кв 2019 г.

2кв 2018 г.

Изм.,%

Чистые процентные доходы

213,6

238,1

(10,3%)

109,4

121,8

(10,2%)

Чистые комиссионные доходы

44,9

42,9

4,7%

26,0

22,3

16,6%

Чистые операционные доходы до создания резервов

269,8

316,3

(14,7%)

132,8

163,7

(18,9%)

Создание резервов под кредитные убытки и прочие резервы*

(45,4)

(69,0)

(34,2%)

(30,2)

(48,3)

(37,5%)

Расходы на содержание персонала и административные расходы

(125,6)

(124,7)

0,7%

(64,9)

(61,6)

5,4%

Чистая прибыль

76,8

99,8

(23,0%)

30,3

44,3

(31,6%)

* Включает расходы на создание резерва под кредитные убытки по долговым финансовым активам и создание резерва под обесценение прочих финансовых активов, обязательств кредитного характера и судебных исков.

  • Чистая прибыль в первом полугодии 2019 года сократилась на 23,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 76,8 млрд рублей на фоне сужения чистой процентной маржи и отрицательной динамики прочих операционных доходов. Чистая процентная маржа в первом полугодии 2019 года находилась под давлением, в результате чего чистые процентные доходы группы ВТБ снизились на 10,3%; прочие операционные доходы сократились на 68,0% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Данное снижение доходов было частично компенсировано меньшими расходами на создание резервов в первом полугодии 2019 года и умеренным ростом расходов на содержание персонала и административных расходов.
  • Чистые процентные доходы в первом полугодии 2019 года составили 213,6 млрд рублей по сравнению с 238,1 млрд рублей годом ранее. Несмотря на рост объемов кредитования в первом полугодии 2019 года, чистая процентная маржа за период составила 3,3% по сравнению с 4,1% за первое полугодие 2018 года. Стоимость фондирования в первом полугодии 2019 года выросла на 40 б.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 5,3%, что способствовало росту процентных расходов на 25,1%, в то время как процентные доходы росли более медленными темпами — на уровне 8,3%, поскольку доходность активов, генерирующих процентный доход, оставалась на 30 б.п. ниже прошлогоднего значения и составила 8,4%.
  • Чистые комиссионные доходы за первое полугодие 2019 года выросли на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 44,9 млрд рублей. Розничный бизнес и средний и малый бизнес Группы стали основными драйверами сильного роста чистых комиссионных доходов на 16,6% во втором квартале 2019 года.
  • Стоимость риска увеличилась во 2 квартале 2019 года до 1,1% в соответствии с прогнозом и составила 0,8% за первое полугодие 2019 года, снизившись на 80 б.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Низкая стоимость риска в первом полугодии 2019 года объясняется снижением расходов на создание резервов на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 45,4 млрд рублей.
  • Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов составило 46,6% в первом полугодии 2019 года по сравнению с 39,4% годом ранее, при этом отношение расходов к активам составило 1,7% в первом полугодии 2019 года по сравнению с 1,9% за аналогичный период прошлого года. Данная динамика относительных показателей эффективности деятельности Группы является следствием роста расходов на содержание персонала и административных расходов лишь на 0,7% по сравнению с первым полугодием 2018 года (до 125,6 млрд рублей).

Отчет о финансовом положении

Млрд рублей

30 июня 2019 г.

31 марта 2019 г.

1 января 2019 г.

Изм. за 1П 2019 г., % или б.п.

Изм. за 2КВ 2019 г., % или б.п.

Активы

15 055,3

14 841,8

14 760,6

2,0%

1,4%

Кредиты и авансы клиентам, включая заложенные по договорам «репо», до вычета резерва (как представлено в отчетности)

11 623,2

11 287,9

11 423,5

1,7%

3,0%

Кредиты юридическим лицам

8 323,6

8 121,9

8 435,0

(1,3%)

2,5%

Кредиты физическим лицам

3 299,6

3 166,0

2 988,5

10,4%

4,2%

Средства клиентов

10 738,0

10 149,0

10 403,7

3,2%

5,8%

Средства юридических лиц

6 029,5

5 582,2

5 995,8

0,6%

8,0%

Средства физических лиц

4 708,5

4 566,8

4 407,9

6,8%

3,1%

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле

5,7%

5,8%

5,7%

0 б.п.

(10 б.п.)

Кредиты / Средства клиентов

101,5%

104,0%

102,8%

(130 б.п.)

(250 б.п.)

Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня

12,0%

12,3%

12,0%

0 б.п.

(30 б.п.)

Коэффициент общей достаточности капитала

13,2%

13,7%

13,5%

(30 б.п.)

(50 б.п.)
  • В первом полугодии 2019 года кредитный портфель Группы вырос на 1,7% до 11 623,2 млрд рублей на фоне высокого роста объема кредитования физических лиц (на 10,4% с начала года), который превысил снижение портфеля кредитов юридическим лицам, которое составило 1,3% с начала года. Во втором квартале 2019 года объем корпоративного кредитования вырос на 2,5%, в то время как рост розничного кредитования замедлился до 4,2% за квартал (по сравнению с 5,9% за 1 квартал 2019 года). Рыночная доля Группы в сегментах корпоративного и розничного кредитования в России составила 19,3% и 18,4%, увеличившись с начала года на 70 б.п. и 60 б.п. соответственно.
  • Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле на 30 июня 2019 года составила 5,7%, без изменений по сравнению с 1 января 2019 года, и сократилась на 10 б.п. по сравнению с 31 марта 2019 года. Резервы под обесценение на конец первого полугодия 2019 года составили 6,3% от совокупного кредитного портфеля, по сравнению с 6,4% на 1 января 2019 года и 6,5% на 31 марта 2019 года. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 110,8% на 30 июня 2019 года.
  • Средства клиентов выросли до 10 738,0 млрд рублей на 30 июня 2019 года, увеличившись по итогам первого полугодия на 3,2%, что способствовало достижению отношения клиентского финансирования к совокупным обязательствам Группы на уровне 79,5%, в то время как соотношение кредитов и депозитов составило 101,5% на 30 июня 2019 года, по сравнению со 104,0% на 31 марта 2019 года и 102,8% на 1 января 2019 года.
  • По итогам первого полугодия 2019 года средства клиентов — юридических лиц увеличились на 0,6%, средства клиентов — физических лиц выросли на 6,8%. Доля группы ВТБ на рынке средств клиентов в корпоративном и розничном сегментах в России составила 20,9% и 14,9%, увеличившись с начала года на 20 б.п. и 90 б.п. соответственно.
  • Группа сохраняет низкую зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах составила 2,4% по состоянию на 30 июня 2019 года по сравнению с 2,0% на 1 января 2019 года.
  • По итогам отчетного периода ВТБ Капитал сохранил лидирующие позиции, заняв 1-е место в рэнкинге организаторов международных долговых выпусков для российских эмитентов, согласно данным Dealogic, и став лидером рэнкинга Bloomberg среди организаторов долговых выпусков в Восточной Европе. Кроме того, банк был признан лидером среди брокеров в России по данным ежегодного опроса среди инвесторов Extel Survey 2019, при этом команда ВТБ Капитал, ответственная за подготовку аналитических отчетов, заняла второе место в России.
  • ВТБ поддерживал уровень достаточности капитала в первом полугодии 2019 года: на 30 июня 2019 года коэффициенты достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня составили 13,2% и 12,0% соответственно, по сравнению с 13,5% и 12,0% на 1 января 2019 года.
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