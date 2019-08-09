Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2019 года

Банк ВТБ («ВТБ», «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за три месяца и первое полугодие, закончившиеся 30 июня 2019 года, с заключением независимого аудитора по результатам обзорной проверки данной отчетности.
Андрей Костин, Президент — Председатель Правления банка ВТБ, отметил:
«В первом полугодии мы продолжили уверенно наращивать объемы операций, увеличив доли рынка в приоритетных сегментах розницы и малого и среднего бизнеса. С учетом роста объемов кредитования, улучшения конъюнктуры процентных ставок и стабильного кредитного качества портфелей в сочетании с проактивной политикой контроля расходов, мы ожидаем сильных результатов второго полугодия 2019 года и выполнения цели по чистой прибыли на 2019 год на уровне 200 млрд рублей.
Работая над достижением запланированных финансовых показателей, мы также реализуем долгосрочные стратегические цели, продолжая трансформацию ВТБ в эффективный, клиентоцентричный, высокотехнологичный банк, добивающийся интенсивного роста, подкрепленного инициативами в цифровой экономике».
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Отчет о прибылях и убытках
|
млрд рублей
|
1П2019 г.
|
1П2018 г.
|
Изм.,%
|
2кв 2019 г.
|
2кв 2018 г.
|
Изм.,%
|
Чистые процентные доходы
|
213,6
|
238,1
|
(10,3%)
|
109,4
|
121,8
|
(10,2%)
|
Чистые комиссионные доходы
|
44,9
|
42,9
|
4,7%
|
26,0
|
22,3
|
16,6%
|
Чистые операционные доходы до создания резервов
|
269,8
|
316,3
|
(14,7%)
|
132,8
|
163,7
|
(18,9%)
|
Создание резервов под кредитные убытки и прочие резервы*
|
(45,4)
|
(69,0)
|
(34,2%)
|
(30,2)
|
(48,3)
|
(37,5%)
|
Расходы на содержание персонала и административные расходы
|
(125,6)
|
(124,7)
|
0,7%
|
(64,9)
|
(61,6)
|
5,4%
|
Чистая прибыль
|
76,8
|
99,8
|
(23,0%)
|
30,3
|
44,3
|
(31,6%)
* Включает расходы на создание резерва под кредитные убытки по долговым финансовым активам и создание резерва под обесценение прочих финансовых активов, обязательств кредитного характера и судебных исков.
- Чистая прибыль в первом полугодии 2019 года сократилась на 23,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 76,8 млрд рублей на фоне сужения чистой процентной маржи и отрицательной динамики прочих операционных доходов. Чистая процентная маржа в первом полугодии 2019 года находилась под давлением, в результате чего чистые процентные доходы группы ВТБ снизились на 10,3%; прочие операционные доходы сократились на 68,0% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Данное снижение доходов было частично компенсировано меньшими расходами на создание резервов в первом полугодии 2019 года и умеренным ростом расходов на содержание персонала и административных расходов.
- Чистые процентные доходы в первом полугодии 2019 года составили 213,6 млрд рублей по сравнению с 238,1 млрд рублей годом ранее. Несмотря на рост объемов кредитования в первом полугодии 2019 года, чистая процентная маржа за период составила 3,3% по сравнению с 4,1% за первое полугодие 2018 года. Стоимость фондирования в первом полугодии 2019 года выросла на 40 б.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 5,3%, что способствовало росту процентных расходов на 25,1%, в то время как процентные доходы росли более медленными темпами — на уровне 8,3%, поскольку доходность активов, генерирующих процентный доход, оставалась на 30 б.п. ниже прошлогоднего значения и составила 8,4%.
- Чистые комиссионные доходы за первое полугодие 2019 года выросли на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 44,9 млрд рублей. Розничный бизнес и средний и малый бизнес Группы стали основными драйверами сильного роста чистых комиссионных доходов на 16,6% во втором квартале 2019 года.
- Стоимость риска увеличилась во 2 квартале 2019 года до 1,1% в соответствии с прогнозом и составила 0,8% за первое полугодие 2019 года, снизившись на 80 б.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Низкая стоимость риска в первом полугодии 2019 года объясняется снижением расходов на создание резервов на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 45,4 млрд рублей.
- Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов составило 46,6% в первом полугодии 2019 года по сравнению с 39,4% годом ранее, при этом отношение расходов к активам составило 1,7% в первом полугодии 2019 года по сравнению с 1,9% за аналогичный период прошлого года. Данная динамика относительных показателей эффективности деятельности Группы является следствием роста расходов на содержание персонала и административных расходов лишь на 0,7% по сравнению с первым полугодием 2018 года (до 125,6 млрд рублей).
Отчет о финансовом положении
|
Млрд рублей
|
30 июня 2019 г.
|
31 марта 2019 г.
|
1 января 2019 г.
|
Изм. за 1П 2019 г., % или б.п.
|
Изм. за 2КВ 2019 г., % или б.п.
|
Активы
|
15 055,3
|
14 841,8
|
14 760,6
|
2,0%
|
1,4%
|
Кредиты и авансы клиентам, включая заложенные по договорам «репо», до вычета резерва (как представлено в отчетности)
|
11 623,2
|
11 287,9
|
11 423,5
|
1,7%
|
3,0%
|
Кредиты юридическим лицам
|
8 323,6
|
8 121,9
|
8 435,0
|
(1,3%)
|
2,5%
|
Кредиты физическим лицам
|
3 299,6
|
3 166,0
|
2 988,5
|
10,4%
|
4,2%
|
Средства клиентов
|
10 738,0
|
10 149,0
|
10 403,7
|
3,2%
|
5,8%
|
Средства юридических лиц
|
6 029,5
|
5 582,2
|
5 995,8
|
0,6%
|
8,0%
|
Средства физических лиц
|
4 708,5
|
4 566,8
|
4 407,9
|
6,8%
|
3,1%
|
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле
|
5,7%
|
5,8%
|
5,7%
|
0 б.п.
|
(10 б.п.)
|
Кредиты / Средства клиентов
|
101,5%
|
104,0%
|
102,8%
|
(130 б.п.)
|
(250 б.п.)
|
Коэффициент достаточности капитала
|
12,0%
|
12,3%
|
12,0%
|
0 б.п.
|
(30 б.п.)
|
Коэффициент общей достаточности капитала
|
13,2%
|
13,7%
|
13,5%
|
(30 б.п.)
|
(50 б.п.)
- В первом полугодии 2019 года кредитный портфель Группы вырос на 1,7% до 11 623,2 млрд рублей на фоне высокого роста объема кредитования физических лиц (на 10,4% с начала года), который превысил снижение портфеля кредитов юридическим лицам, которое составило 1,3% с начала года. Во втором квартале 2019 года объем корпоративного кредитования вырос на 2,5%, в то время как рост розничного кредитования замедлился до 4,2% за квартал (по сравнению с 5,9% за 1 квартал 2019 года). Рыночная доля Группы в сегментах корпоративного и розничного кредитования в России составила 19,3% и 18,4%, увеличившись с начала года на 70 б.п. и 60 б.п. соответственно.
- Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле на 30 июня 2019 года составила 5,7%, без изменений по сравнению с 1 января 2019 года, и сократилась на 10 б.п. по сравнению с 31 марта 2019 года. Резервы под обесценение на конец первого полугодия 2019 года составили 6,3% от совокупного кредитного портфеля, по сравнению с 6,4% на 1 января 2019 года и 6,5% на 31 марта 2019 года. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 110,8% на 30 июня 2019 года.
- Средства клиентов выросли до 10 738,0 млрд рублей на 30 июня 2019 года, увеличившись по итогам первого полугодия на 3,2%, что способствовало достижению отношения клиентского финансирования к совокупным обязательствам Группы на уровне 79,5%, в то время как соотношение кредитов и депозитов составило 101,5% на 30 июня 2019 года, по сравнению со 104,0% на 31 марта 2019 года и 102,8% на 1 января 2019 года.
- По итогам первого полугодия 2019 года средства клиентов — юридических лиц увеличились на 0,6%, средства клиентов — физических лиц выросли на 6,8%. Доля группы ВТБ на рынке средств клиентов в корпоративном и розничном сегментах в России составила 20,9% и 14,9%, увеличившись с начала года на 20 б.п. и 90 б.п. соответственно.
- Группа сохраняет низкую зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах составила 2,4% по состоянию на 30 июня 2019 года по сравнению с 2,0% на 1 января 2019 года.
- По итогам отчетного периода ВТБ Капитал сохранил лидирующие позиции, заняв
1-еместо в рэнкинге организаторов международных долговых выпусков для российских эмитентов, согласно данным Dealogic, и став лидером рэнкинга Bloomberg среди организаторов долговых выпусков в Восточной Европе. Кроме того, банк был признан лидером среди брокеров в России по данным ежегодного опроса среди инвесторов Extel Survey 2019, при этом команда ВТБ Капитал, ответственная за подготовку аналитических отчетов, заняла второе место в России.
- ВТБ поддерживал уровень достаточности капитала в первом полугодии 2019 года: на 30 июня 2019 года коэффициенты достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня составили 13,2% и 12,0% соответственно, по сравнению с 13,5% и 12,0% на 1 января 2019 года.