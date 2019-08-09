Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию

Банк УРАЛСИБ снизил минимальные ставки по кредитам наличными на любые цели до 10,9% и рефинансированию потребительских кредитов до 9,9%.

Cтавки теперь составляют:

В пределах диапазона ставка устанавливается в зависимости от наличия договора страхования жизни и здоровья, одобренного/предодобренного предложения и уровня риска заемщика

Кредит наличными предоставляется гражданам России в возрасте от 23 до 70 лет на момент окончания срока кредита, при наличии постоянной регистрации на территории РФ. Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей, срок – до 84 месяцев.

В рамках программы рефинансирования потребительских кредитов рассмотрение заявки происходит по двум документам. Количество рефинансируемых кредитов не ограничено. При этом клиенты могут не только снизить размер совокупного ежемесячного платежа, но и получить дополнительные средства для потребительских нужд. Максимальная сумма кредита – 2 млн рублей, срок – до 84 месяцев.

Узнать подробности и получить консультацию по вопросам потребительского кредитования в Банке УРАЛСИБ можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии: 8 800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».